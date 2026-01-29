Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da kimyasal yüzey kaplama fabrikasında yangın çıktı

Bursa'da kimyasal yüzey kaplama fabrikasında yangın çıktı

08:1629/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
DHA
IHA
AA
Sonraki haber

Bursa'da kimyasal yüzey kaplama fabrikasında çıkan yangın endişe yarattı. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi 115'nci sokak üzerinde faaliyette bulunan kimyasal yüzey kaplama fabrikasında çıktı.

Fabrikada işçilerin çalıştığı sırada henüz çekiş sebebi belirlenemeyen yangını fark eden işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.




Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlatırken, endişe yaratan yangın kilometrelerce uzaktan da görüldü.

Olayda yaralanan olmazken Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.





#bursa
#yangın
#itfaiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2026 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi zam hesaplaması