Her yerde vuracağız

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin İdlib ve Suriye’de bundan sonra atacağı adımları açıkladı, tüm taraflara gerekli mesajları verdi:

İdlib’de rejim ve onlarla birlikte hareket eden Rus güçleriyle İran destekli militanlar, sürekli sivil halka saldırıyor, katliam yapıyor, kan döküyorlar. Söze gelince insan haklarını, çocukları, kadınları, sivil hassasiyetini ağızlarından düşürmeyenler, tüm bu saldırılar karşısında derin bir sessizliğe gömülmüş durumdalar. İdlib ile ilgili kimi endişe ifadelerinin de insan hayatına ve onuruna saygıdan değil, başka saiklerden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan

SÖZLER TUTULMUYOR

Herkes gözünü kapatsa, sırtını dönse, vicdanını dondursa da Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır. Bugüne kadar yapılan anlaşmalara, verilen sözlere riayet edilmesini bekleyerek en az fiili müdahaleyle süreci yönetmeye çalıştık. Ama bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymuyor. Üstelik bir süredir bu saldırılar doğrudan askerimizi, dolasıyla doğrudan Türkiye’yi de hedef almaya başladı.

ARTIK LAFA BAKMAYIZ

Madem durum buysa biz de artık lafa değil sadece sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz. Şubat ayının sonuna kadar rejimi Soçi muhtırası sınırları dışına yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Bunun için karada ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden, tereddüt etmeden, hiçbir oyalamaya meydan vermeden bunu yapacağız.

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GÖZ YUMMAYACAĞIZ

Türkiye, Suriye konusunda bitmez tükenmez toplantıların sonucunu beklemeden ne yapması gerekiyorsa buna yönelik adımları hemen şimdi atacak. Bu amaçla son günlerde İdlib’deki askeri gücümüzü ciddi oranda tahkim ettik. Geldiğimiz noktada, artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına, provokasyonlarına göz yumacak değiliz. Türkiye ile birlikte mücadele eden Suriyeliler, rejimi Soçi mutabakatı sınırlarının ötesine atmak için harekete geçti.

ADANA MUTABAKATI GEREĞİ

İdlib’de sivil yerleşim yerlerini vuran hava araçları artık eskisi gibi rahat hareket edemeyeceklerdir. Karada da rejim güçlerini aynı şekilde belirlediğimiz sınırların ötesine kadar kovalayacağız. Adana mutabakatının gereği bu. Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum.

BEDELİNİ HER YERDE ÖDERLER

Türkiye’yi hedef alan herkes, bedelini sadece saldırı alanında değil, her yerde ödeyeceğini bilmelidir. Harekat bölgelerimize yönelik tacizlere ilişkin karşılık özellikle hakkımızdır. Hakkımızı da gerektiğinde bire on misliyle vereceğimiz, en küçük bir ihlali dahi affetmeyeceğimiz bir döneme girdik. Şehitlerimizin bir tek damla kanını dahi teröristlerin ve rejimin tüm güçlerine değişmeyiz.

Putin’e mesaj

Erdoğan, “Mehmetçiklerin kanının döküldüğü bir yerde kendini ne kadar büyük görürse görsün, hiç kimsenin güvende olamayacağını da burada açıkça söylüyorum. Bugün Suriye’de vermekten imtina edeceğimiz mücadeleyi, yarın kendi topraklarımızda yürüteceğimizin bilinciyle tüm gücümüzü kullanacağız. Unutulmamalıdır ki, Suriye halkının özgürlük mücadelesi aynı zamanda 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının beka mücadelesidir. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırırsak, önümüzdeki yarım asır da bir asır da Anadolu topraklarında huzurla yaşayabiliriz. Eğer Suriye, terör örgütlerinin ve ipi başkalarının elinde kukla rejimlerin elinde kalırsa, bizim de burada güvenliğimiz ve istikrarımız tehdit altına girer. Suriye güvende olacak ki, biz de kendi evimizde rahat edebilelim” dedi.

Rejim ve Rusya’nın hasarını görüştük

Erdoğan, partisinin grup toplantısı çıkışında, gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan’a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesi soruldu. Erdoğan, “İdlib’de devam eden süreci Sayın Putin ile değerlendirdik. Bu değerlendirmede özellikle askerlerimizin, rejim güçleri hatta hatta Rusya’nın vermiş olduğu hasarları ele aldık. Bu konuyla ilgili olarak askerlerimizin Türkiye’de, Dışişleri, Savunma ve istihbaratın da Moskova’da bir araya gelmeleri konusunda Sayın Putin ile mutabakata vardık. En kısa zamanda bu görüşmeleri yapacağız” dedi. Erdoğan, “Bugün itibarıyla yeni bir süreç başlıyor mu? Yeni bir harekat süreci olarak mı bakmamız gerekiyor?” şeklindeki soruyu “Şu anda o minvaldeyiz” diye yanıtladı.

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Pakistan yolcusu

Pakistan’da sokaklara Erdoğan'ın fotoğrafları ve bayrağımız asıldı.

Erdoğan’ın 13-14 Şubat’taki resmi ziyaretine hazırlanan Pakistan’da sokaklar, Erdoğan’ın fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla süslendi. Başkent İslamabad’da Erdoğan’ın konaklayacağı otelin önü ve havalimanı güzergahındaki yollara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarıyla iki ülke dostluğunu anlatan Türkçe ve İngilizce afişler asıldı. Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han’ın bulunduğu afişlerde, İngilizce ve Türkçe “Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği” ve “İki ülke tek millet” ifadeleri yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Pakistan parlamentosuna hitap edecek.

Kadir vicdani bir durum sergiledi

Erdoğan, Konya’da Kadir Şeker’in, parkta sevgilisini darbeden kişiyi engellemek isterken bıçakla öldürmesine ilişkin soru üzerine “Kadir, insani ve vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargıyla ilgili. Temenni ederiz ki adil bir karara varılır” ifadesini kullandı.