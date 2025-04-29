Heyelan faciası: Baba ile kızı toprağa verildi

Samsun’da meydana gelen heyelanda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Olay önceki gün saat 22.30 sıralarında Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’nde yaşandı. Dağdan kopan toprak ve kaya parçaları bir alışveriş merkezinin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümüne düştü. Burada araçlarını yıkayan 4 kişilik Kaya ailesi, göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya (31) yaralı olarak göçük altından çıkarıldı. Anne Kaya ambulansla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra baba Adem Kaya ve kızları Açelya ile Alya Kaya’nın cansız bedenlerine ulaşıldı.





BABAEVİNDE TAZİYE

Baba ve kızlarının Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Akrabalar tarafından alınan cenazeler Terme ilçesine bağlı Akçaykaracalı Mahallesi'ne getirildi. Aile üyeleri, Adem Kaya'nın babası İrfan Kaya'nın evinin bahçesine getirilen cenazelerin başında taziyeleri kabul etti. Burada helallik almasının ardından Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, baba ve iki kızı aynı mahalledeki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi.





ANNENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralı anne Çiğdem Kaya'nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Sol kalça ve omuzunda kırıklar tespit edilen Kaya, hemen ameliyata alındı. Kaya'nın ve omzu ameliyattan sonra alçıya alındı. Burnunda da lezyonları bulunan Kaya'nın serviste tedavisi devam ediyor. Ambulansla cenaze törenine katılmak için mahalleye gelen annenin ise fenalaştığı için yeniden hastaneye götürüldüğü öğrenildi.





PATRON VE MÜDÜR GÖZALTINDA

Olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olayın olduğu gün akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62), "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı. Dün öğle saatlerinde ise akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G. de gözaltına alındı. Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı 2 oldu. Soruşturma devam ediyor.



