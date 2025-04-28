Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun'daki heyelan faciasının ardından yürek yakan kare

Samsun'daki heyelan faciasının ardından yürek yakan kare

12:5028/04/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Göçük altında kalan baba Adem Kaya ile 2 çocukları hayatını kaybetti, anne Çiğdem Kaya ise yaralandı.
Göçük altında kalan baba Adem Kaya ile 2 çocukları hayatını kaybetti, anne Çiğdem Kaya ise yaralandı.

Samsun'da meydana gelen heyelan faciasında baba ve iki kızının hayatını kaybetmesinin ardından, aileden geriye kalan fotoğraf görenlerin yüreğini burktu.

Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan heyelan faciasında, göçük altında kalan baba Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina (7) ve Ayla Kaya (5) hayatını kaybetti, anne Çiğdem Kaya (31) ise yaralı olarak kurtarıldı.

Facianın ardından, 4 kişilik aileden geriye yalnızca mutlu günlerinde çekilmiş bir fotoğraf karesi kaldı. Fotoğrafı görenler duygusal anlar yaşarken, ailenin hayatta kalan tek ferdi olan annenin durumu ise yürekleri burktu.


#Samsun
#Canik
#Heyelan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi yorumu: Bu bölge çok yüklendi