Samsun'daki heyelan faciasının ardından yürek yakan kare

Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan heyelan faciasında, göçük altında kalan baba Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina (7) ve Ayla Kaya (5) hayatını kaybetti, anne Çiğdem Kaya (31) ise yaralı olarak kurtarıldı.