Hindistan'daki 'Türkiye' iddialarına DMM'den yalanlama: İlişkileri zedeleme kampanyası

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hindistan'da dolaşıma sokulan "Türkiye, terör eylemiyle bağlantılı" haberlerini yalanladı. Hiçbir somut dayanağın olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Türkiye'yi hedef alan bu tür asılsız ve manipülatif haberler, ülkemizin uluslararası barış, güvenlik ve istikrara yaptığı katkıları gölgelemeye yönelik çabalardır." denildi.
DMM'den yapılan açıklamada, Hindistan'da yayın yapan bazı medya kuruluşlarında, "Türkiye'nin Hindistan'daki terör eylemleriyle bağlantılı olduğu, terör gruplarına lojistik, diplomatik ve finansal destek sağladığı" yönünde yayınlar yapıldığı belirtildi.
"Türkiye, terörle mücadelede öncü bir ülke"
Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Küresel Stratejisi'ne aktif katkı sağladığına, NATO'nun terörle mücadele politikalarının şekillenmesinde de etkin rol üstlendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: