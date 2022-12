Hırsızları an be an takip ettiler: Trafo fareleri kıskıvrak yakalandı Bitlis’te trafo ve toprak altındaki kabloların çalarak gelir elde eden suç şebekesi çökertildi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince drone ile an be an takip edilen hırsızların, kabloları çalarken izinli kazı çalışması yürütüyormuş izlenimi vermek için kepçelerle bölgeye gitmesi dikkat çekti. Şüphelilerden birinin okul müdürü diğerinin ise bir belediyede çalıştığı belirlendi.

