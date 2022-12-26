Hırsızları an be an takip ettiler: Trafo fareleri kıskıvrak yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, o anları drone ile kaydetti.

Bitlis’te trafo ve toprak altındaki kabloların çalarak gelir elde eden suç şebekesi çökertildi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince drone ile an be an takip edilen hırsızların, kabloları çalarken izinli kazı çalışması yürütüyormuş izlenimi vermek için kepçelerle bölgeye gitmesi dikkat çekti.

OYNAT 00:38 Bitlis'te 22 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 31 şüpheli yakalandı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte son günlerde artan hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yaptı. Mobese ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, 22 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 31 şüphelinin kimlik ve adreslerini belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. BiP'te paylaş

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18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında 8 ayrı adreste arama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda kullanılmak üzere tahsis edilen 158 çuval kömürün ele geçirildiği operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İZİNLİ KAZI YAPIYORMUŞ GİBİ

Çeteyi takibe alan polis, şebekenin sahip olduğu iş makinalarıyla sanki izinli kazı çalışması yapıyormuş gibi işlerini yürüttüğünü tespit etti. Şüpheliler, bu yöntemle kazdığı topraktan çıkardıkları kabloları çalıyordu. Bunun yanı sıra açıkta bulunan trafolarda da sanki çalışma yapıyormuş gibi kabloları sökerek çalıyordu.

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O ANLAR DRONE İLE KAYDEDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, o anları drone ile kaydetti. Hırsızlık çetesi toprağı kazıp kabloları çalarken ve elektrik direklerinde bulunan trafoları söküp çaldığı anlar drone ile saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen tüm bu görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

KEPÇE-1 OPERASYONU

Elde edilen delillerin ardından operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda çetenin 22 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Çetenin suçta kullandığı kepçe ve araçlarına da el konulurken, soruşturmanın ardından 18 kişilik çete Bitlis Adliyesi’ne gönderildi.