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Hırsızların yeni yöntemi 'pes' dedirtti: Kiraladıkları araçlarla bakın ne yapmışlar

Hırsızların yeni yöntemi 'pes' dedirtti: Kiraladıkları araçlarla bakın ne yapmışlar

08:523/11/2024, Pazar
AA
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Kiraladıkları araçların GPS modülünü sökerek "change" işlemi yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.
Kiraladıkları araçların GPS modülünü sökerek "change" işlemi yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.

Kiraladıkları otomobilleri, GPS'lerini sökerek çalan ve şasi numaralarını yakalamalı, çalıntı, kaçak veya deprem bölgesinde hasar görmüş aynı model araçlarla değiştirerek ‘change' yapan şebekeye yönelik Ankara'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık çetesinin araç kiralama şirketlerini hedef aldığını tespit etti.


Kiraladıkları araçların GPS modülünü sökerek "change" işlemi yapmışlar

Ekipler, çetenin farklı kişilere kiralattıkları araçları Ankara'ya götürdüklerini ve üzerlerinde takılı GPS modüllerini sökerek yakalamalı, çalıntı, kaçak ve depremde hasar gören araçlarla "change" işlemi yaptıklarını belirledi.


Son olarak Kayseri'den kiralanan 3 aracın GPS modülünün söküldüğünü tespit eden ekipler, Ankara'da takibe aldıkları iş yerlerine getirilen araçları saptayarak "change" işlemi yapılamadan el koydu.


Çalışmalarını derinleştiren ekipler, hırsızlık çetesiyle ortak hareket edebileceklerini düşündükleri otomobil yedek parçası satılan 5 iş yerinde de arama yaptı.


Aramalar kapsamında "change" işlemi için çalındığı belirlenen araçlardan söküldüğü değerlendirilen 47 motor, 7 şanzıman ile 2 yakalamalı, 2 şasi numarası silinmiş, bir kaçak ve 3 çalıntı araca el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.


#Hırsızlık
#Kiralık araç
#dolandırıcılık

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