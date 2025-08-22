Hollandalı iki kardeş İstanbul’da otel odasında ölü bulundu

Yeni Şafak
15:4922/08/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
İstanbul Fatih’te bir otelde kalan Hollandalı baba ve iki oğlu, iddiaya göre Taksim’de yemek yedikten sonra fenalaştı. Hollandalı iki çocuk hayatını kaybederken, baba ise hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay Beyazıt Hamam Sokak’ta bulunan Grand Sami Otel’de yaşandı. Hollanda’dan tatil için Türkiye’ye gelen Rashid Mohammed Ajoeb (57), dün akşam oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) ile birlikte Taksim’e giderek gezdi. Yemek yiyen Hollandalı baba ve oğulları, akşam otele geri döndü. Otel çalışanları sabah saatlerinde Hollandalı ailenin odasından sesler geldiğini duydu. Odaya giren görevliler, çocukları hareketsiz şekilde yerde yattığını, baba Mohammed Ajoeb’in ise fenalık geçirdiğini gördü.


Görevlilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Hollandalı iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ise sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Baba Rashid Mohammed Ajoeb’in sağlık görevlilerine Taksim’de çocukları ile birlikte yemek yedikten sonra otele döndüklerini ve fenalaştıklarını söylediği öğrenildi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




