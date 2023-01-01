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YEREL GÜNDEM

Hoş geldin 2023: Dünya yeni yıla coşkuyla girdi

Dünya 3 yılın ardından yeni yıla koronavirüs kısıtlamaları olmadan girdi. 2023 yılına ilk giren ülke Yeni Zelanda’daki kutlamalarda 3500 havai fişek kullanıldı, görkemli ışık gösterileri yapıldı. Türkiye’de de 2023 coşkuyla karşılandı. Yeni yıl gecesi İstanbul’da 49 bin 33 güvenlik personeli görev yaptı. Şehir 10 bini aşkın kamera ile izlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hoş geldin 2023: Dünya yeni yıla coşkuyla girdi
Yeni yıl kutlamaları.

Dünyada yeni yıl ilk olarak Samoa ile Kiribati’ye bağlı Kiritimati Adası’nda kutlandı. Ülkeler, Türkiye saati ile 13.00’te 2023 yılına resmen girdi. Kiribati ve Samoa’nın ardından yine Türkiye saati ile 14.00’te Yeni Zelanda ve Fiji de 2023 yılına ‘Merhaba’ dedi. Yeni Zelanda uzun süre sonra ilk kez kısıtlamalar olmadan yılbaşı kutlaması yaptı. Kutlamalarda 3500 havai fişek kullanıldı, görkemli ışık gösterileri yapıldı. Auckland ve Wellington kentlerinde görkemli havai fişek gösterileri yapıldı. Avustralya ise Türkiye saati ile 16.00’da 2023’e ‘Merhaba’ dedi. Sydney’de kentin sembolleri olan Opera Binası ve Sidney Köprüsü üzerinde 7 dakika süren olan havai fişek gösterileri ile Avustralyalılar da yeni yılı karşıladı.

KISITLAMA OLMADAN İLK YILBAŞI

İskoçya’da binlerce insan 3 yıl aradan sonra düzenlenen geleneksel yılbaşı kutlamalarına katıldı. İngiltere’nin başkenti Londra’da da insanların koronavirüs kısıtlamaları olmaksızın gece düzenlenen havai fişek gösterilerine katıldı. Güney Koreliler, son üç yıldır yeni yıl etkinliğinin koronavirüs kısıtlamaları nedeni ile iptal edilmesinin ardından bu sene 2023 yılını Seul’ün merkezinde kutladı. Çin’de ise yetkililer bu sene insanların Şanghay’daki Bund sahilinde toplanmasına izin verdi.

TAKSİM’DE SIKI DENETİM

Yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de 2023 coşkuyla karşılandı. Her zaman olduğu gibi yeni yılı İstanbul Beyoğlu’nda büyük bir kalabalık kitlesi karşıladı. Özellikle Kasım ayında yaşanan bombalı saldırı sebebiyle önemli tedbirler alandı. Taksim ve İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Yılbaşı kutlamaları için yerli, yabancı binlerce kişi, kentin en işlek noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne geldi.
Yılbaşı kutlamaları için yerli, yabancı binlerce kişi, kentin en işlek noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne geldi.

MOBİL KOMUTA MERKEZİ KURULDU

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı da demir bariyerlerle kapatıldı. Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik noktaları oluşturuldu. Yılbaşında mega kentte 49 bin 33 güvenlik personelinin görev yapacağı, kentin ise 10 bini aşkın kamera ile izleneceği öğrenildi. Polis, Gezi Parkı’na Mobil Komuta Merkezi TIR’ı kurdu. Polis ekipleri Gezi Parkı içinde bekledi, bazı noktalara da TOMA yerleştirildi.

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