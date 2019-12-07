Gündem Hücre değil darphane
POLİTİKA

Hücre değil darphane

İzmir’de FETÖ’nün hücre evlerine baskın düzenlendi. Evlerde saklandıkları tespit edilen 36 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 452 bin 800 TL, 11 bin 850 Euro, 223 bin 850 dolar, 55 adet cep telefonu ve çok sayıda sim kart ele geçirildi. Döviz ve TL’nin toplam karşılığı ise 1 milyon 800 bin lira.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Operasyonda ele geçirilen para ve telefonlar
Operasyonda ele geçirilen para ve telefonlar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında ihraç öğretmen, araştırma görevlisi, esnaf, dershane- yurt çalışanlarının da aralarında bulunan toplam 28 şüpheliye yönelik bir operasyon için gözaltı talimatı verildi. Harekete geçen İzmir Tem Şube ekipleri, haklarında gözaltı talimatı verilen 28 şüpheliye yönelik dün sabah başlatılan eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre FETÖ’den haklarında yakalama kararı verilen firari örgüt mensuplarının, örgüt talimatı gereği sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan şahısların üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri hücre evlerinde barındıkları belirlendi. Akrabalarından dahil saklandıkları hücre evlerindeki şüphelilerin örgütsel faaliyetlere bu evlerde devam ettikleri tespit edildi. Yapılan operasyon kapsamında yeni belirlenen hücre evlerinde yapılan aramalarda FETÖ üyeliğinden aranma kaydı bulunan 12 firari ile Bylock kullanıcısı olan 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

2 MİLYONA YAKIN PARA

  • Tespit edilen yeni hücre evlerinde yapılan aramalarda toplamda 452 bin 800 TL, 11 bin 850 Euro, 223 bin 850 Dolar, 55 adet cep telefonu ve çok sayıda sim kart ele geçirildi. Hücre evlerinden ele geçirilen toplam rakam ise 1 Milyon 790 Bin TL oldu. Bu rakam son zamanlarda FETÖ’nün hücre evlerine yönelik yapılan operasyonlarda ele geçirilen en yüksek rakamlardan biri olarak kayda geçti. Hücre evlerinde ayrıca 20 adet taşınabilir Wifi, 4 adet sahte kimlik, 1 adet Şahin marka ruhsatlı tabanca ve 120 adet merminin yanı sıra çok sayıda örgütsel yayın, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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