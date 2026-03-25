Hükümlü ve tutuklular için yeni düzenleme: Detayları Bakan Gürlek paylaştı

11:3325/03/2026, Çarşamba
DHA
Hükümlü ve tutuklular, avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, hükümlü ve tutukluların, avukatlarıyla görüntülü görüşebilmesine imkan sağlayacak e-Avukat uygulamasını kullanıma açtıklarını duyurdu.

Hükümlü ve tutukluların avukatlarıyla iletişim kurma biçiminde yeni bir dönem başlıyor. Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-Avukat uygulamasıyla artık yüz yüze görüşmeye gerek kalmadan görüntülü görüşme yapılabilecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecini geliştirmeye devam ediyor; yenilikçi e-Avukat uygulamamızı kullanıma açıyoruz. Hükümlü ve tutuklular, sunulan bu ek imkan sayesinde yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek. Görüşmeler, toplamda 30 dakika olmak kaydıyla haftada en fazla iki kez yapılabilecek. Yargı hizmetlerinde erişilebilirliği daha da artırarak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz" dedi.

Uygulama, cezaevlerindeki iletişim sistemine dijital bir boyut kazandırırken, yeni düzenlemenin detayları da merak konusu oldu.

Bu adımın, hem adalete erişimi kolaylaştırması hem de yargı süreçlerinde hız ve verimlilik sağlaması hedefleniyor.



