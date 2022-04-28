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Gündem Hulki Cevizoğlundan Kemal Kılıçdaroğluna fatura tepkisi Bilerek Çile çekiyorum havası veriyor
POLİTİKA

Hulki Cevizoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'fatura' tepkisi: Bilerek 'Çile çekiyorum' havası veriyor

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'fatura ödememe' provokasyonuna değindi. Kılıçdaroğlu'nun halkı alenen suça teşvik ettiğini vurgulayan Cevizoğlu, "Kardeşim sen yarın iktidar olursan ne yapacaksın onu söyle. Sen kendi belediyelerinde zam yapmadın mı? Kemal Bey'de suçlama politikası var. Bir asetizm yani çilecilik var. 'Çile çekiyorum' havası veriyor. 'Param olduğu halde ödemiyorum' ne demek ya? Açıkça suça teşvik bu." diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hulki Cevizoğlundan Kemal Kılıçdaroğluna fatura tepkisi
Hulki Cevizoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üç aylık elektrik faturalarını ödemeyerek provokasyona girişmişti. Yönetmelik gereği, faturasını yatırmayan Kılıçdaroğlu'nun tedarik şirketince oturduğu evin elektriği kesilmişti.

Kılıçdaroğlu geçen hafta yaşanan gelişmeyi, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler" diyerek duyurmuştu.

CHP lideri, bugün, evinin elektrik faturasını ödediğini duyurmuştu.

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HULKİ CEVİZOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA: VERDİĞİ RAKAMLAR YALAN

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk canlı yayınında, Kılıçdaroğlu'nun 'fatura ödememe' provokasyonuna değindi.

İlk yalanı Kılıçdaroğlu'nun söylediğini vurgulayan Cevizoğlu, "Verdiği rakamlar yalan. Elektriğin kesik olmaması ayrı konu. Koskoca ana muhalefet liderinin söylediği rakam yalan ise üzerinde durmak lazım." diye konuştu.

Hulki Cevizoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'fatura' tepkisi: Bilerek 'Çile çekiyorum' havası veriyor
OYNAT 01:34
Hulki Cevizoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'fatura' tepkisi: Bilerek 'Çile çekiyorum' havası veriyor
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'fatura ödememe' provokasyonuna değindi. Kılıçdaroğlu'nun halkı alenen suça teşvik ettiğini vurgulayan Cevizoğlu, 'Kardeşim sen yarın iktidar olursan ne yapacaksın onu söyle. Sen kendi belediyelerinde zam yapmadın mı? Kemal Bey'de suçlama politikası var. Bir asetizm yani çilecilik var. 'Çile çekiyorum' havası veriyor. 'Param olduğu halde ödemiyorum' ne demek ya? Açıkça suça teşvik bu.' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na tepkisini "Kardeşim sen iktidar olursan ne yapacaksın ona söyle" diyerek sürdüren Cevizoğlu, "Halk için ne yapacaksın onu söyle? Elektriği bedava mı vereceksin. Sen kendi belediyelerinde yapmıyor musun? Bir yalan tutturmuş karşısındakini suçlamaya çalışıyor." dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'na suçlama politikasının olduğunu söyleyen Cevizoğlu, "Kemal Bey'de bir asetizm var, çilecilik var. 'Çile çekiyorum' havası veriyor. 'Vatandaş çile çekiyor ben de onu çekiyorum.' diyor. Bak bir kere bu suça teşvik etmek bu. Param olduğu halde ödemiyorum ne demek ya? Açıkça suça teşvik bu. Siyasi partiler kanununa bile girer. Kendileri partilerinde bir cümleyi söyleyenleri kapı dışına koyan genel başkanlar her türlü şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı.

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