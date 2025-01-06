Hüseyin Nuri Çomu yeniden İlim Yayma Cemiyeti Adana başkanı seçildi

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da yurdunda kaldığı İYC’ye bugüne kadar katkı sağlayan herkese minnettarız. Hepimiz gelip geçiciyiz. Asıl olan geride bıraktığımız eserler ve İYC gibi kurumlar” d