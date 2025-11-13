Yeni Şafak
Husumetlisini sokak ortasında vurdu

00:2413/11/2025, Perşembe
IHA
Silahlı saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Silahlı saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yolda karşılaştığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Kemalettin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Atatürk Meydanı civarında meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen M.T. ile G.S.K. sokakta karşılaştı. M.T. bir anda G.S.K.’ye ateş açtı. Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan G.S.K., çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gece Kartalları’nın olay yerine takviye kuvvet talebi üzerine, çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Olayın şüphelisi M.T. asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay mahallinde iki adet mermi kovanı ele geçirilirken, ayrıca içki şişesi olduğu da gözlendi.

İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Tekirdağ
#Çorlu
#Silah
