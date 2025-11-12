Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ sahiline gizemli deniz canlısı vurdu: Kimisi fok kimisi yunus dedi! Hemen ekiplere haber verildi

Tekirdağ sahiline gizemli deniz canlısı vurdu: Kimisi fok kimisi yunus dedi! Hemen ekiplere haber verildi

08:3512/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy sahilinde kıyıya vuran ve çürümeye başlayan deniz canlısı bulundu.

Marmara Denizi’nden Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkiinde kıyıya vuran ve çürümeye başlayan deniz canlısı, vatandaşların merak konusu oldu.


Kıyıya vuran deniz canlısını gören vatandaşlar, ilk anda ne olduğunu anlayamadı.


Kimi vatandaşlar canlının yunus olduğunu öne sürerken, kimileri de fok balığı olabileceğini düşündü. 

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, çürümeye yüz tutan deniz canlısını bulunduğu yerden aldı.

#Tekirdağ
#Süleymanpaşa
#Beyazköy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 12 Kasım Çarşamba günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler