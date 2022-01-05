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İSTANBUL

İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk yol verme kavgasında sürücüyü silahla darp etti: Tetiği çekti ama tabanca ateş almadı

İstanbul’da bir alışveriş merkezine (AVM) gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk park meselesi yüzünden bir vatandaşla kavga etti. Öztürk elindeki silahla kavga ettiği şahsı darp etti. Darp edilen vatandaş, İlker Öztürk’ün başına silah dayayarak tetiği çektiğini, ancak silahın ateş almadığını söyleyerek şikayetçi oldu. Savcılık yapılan şikayet ve görüntüler üzerine Öztürk hakkında soruşturma başlattı.

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Haber Merkezi İHA
İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk yol verme kavgasında sürücüyü silahla darp etti: Tetiği çekti ama tabanca ateş almadı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta bir AVM’ye gelen İlker Öztürk otomobilini park etmek için bir süre yol kenarında bekledi. Yol üzerinde bekleyen Öztürk, alışveriş merkezinin otoparkından çıkan Vedat Sevimli ile sözlü tartışmaya girdi. Otomobilinden inen Vedat Sevimli, İlker Öztürk’ün kullandığı otomobile doğru yürüdü. İkili arasındaki tartışma burada da devam etti.

İBB'nin maganda müdürü yol verme kavgasında sürücüyü silahla darp etti
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İBB'nin maganda müdürü yol verme kavgasında sürücüyü silahla darp etti
İstanbul'da bir alışveriş merkezine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, yol verme meselesi yüzünden bir vatandaşla kavga ederek, elindeki silahla kavga ettiği şahsı darp etti.


SİLAH KABZASIYLA VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine İlker Öztürk elinde tabancasıyla otomobilinden indi. Çevredeki vatandaşlar Öztürk’ün elindeki tabancayı almak istedi. Ancak Öztürk tabancasının kabzasıyla tartıştığı Vedat Sevimli’nin başına defalarca vurdu.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YAKALADI

Olay yerine gelen güvenlik görevlileri ile de tartışan Öztürk bir süre sonra kendi otomobiline binerek olay yerinden kaçmak istedi. Ancak güvenlik görevlileri tarafından alışveriş merkezinden çıkamadan yakalandı.

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'TETİĞİ ÇEKTİ AMA SİLAH ATEŞ ALMADI'

Yaşanan olayın ardından savcılığa giderek şikayetçi olan Vedat Sevimli, İlker Öztürk’ün başına silah dayayarak tetiği çektiğini, ancak silahın ateş almadığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Savcılık yapılan şikayet ve görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

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