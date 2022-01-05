İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk yol verme kavgasında sürücüyü silahla darp etti: Tetiği çekti ama tabanca ateş almadı

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta bir AVM’ye gelen İlker Öztürk otomobilini park etmek için bir süre yol kenarında bekledi. Yol üzerinde bekleyen Öztürk, alışveriş merkezinin otoparkından çıkan Vedat Sevimli ile sözlü tartışmaya girdi. Otomobilinden inen Vedat Sevimli, İlker Öztürk’ün kullandığı otomobile doğru yürüdü. İkili arasındaki tartışma burada da devam etti.

SİLAH KABZASIYLA VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine İlker Öztürk elinde tabancasıyla otomobilinden indi. Çevredeki vatandaşlar Öztürk’ün elindeki tabancayı almak istedi. Ancak Öztürk tabancasının kabzasıyla tartıştığı Vedat Sevimli’nin başına defalarca vurdu.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YAKALADI

Olay yerine gelen güvenlik görevlileri ile de tartışan Öztürk bir süre sonra kendi otomobiline binerek olay yerinden kaçmak istedi. Ancak güvenlik görevlileri tarafından alışveriş merkezinden çıkamadan yakalandı.

REKLAM

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı İBB'de görev yapan PKK'lılarla ilgili özel teftiş başlattı

'TETİĞİ ÇEKTİ AMA SİLAH ATEŞ ALMADI'

Yaşanan olayın ardından savcılığa giderek şikayetçi olan Vedat Sevimli, İlker Öztürk’ün başına silah dayayarak tetiği çektiğini, ancak silahın ateş almadığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Savcılık yapılan şikayet ve görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

GÜNDEM İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü’nde işe alınan Sevtap Ayman’ın görümcesi kırmızı listede

GÜNDEM Tevfik Göksu İBB'nin ikiyüzlülüğünü anlattı: DİAYDER'in PKK destekli dernek olduğunu sağır sultan biliyor onlar 'Aa yeni duyduk' diyor