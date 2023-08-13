İBB kirin köpüğünü aldı

Alibeyköy Deresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından temizlenmediği için adeta çöplüğe dönmüştü. İBB’nin yapmadığı bakım çalışmaları nedeniyle derede biriken atıklar Haliç’e akıyor, bu da Haliç’in yıllar sonra kirlenip yeniden kötü kokmasına neden oluyordu. Yeni Şafak’ın 3 Ağustos’ta yayınladığı “Bu dereler Haliç’e pislik taşıyor” başlıklı haberden sonra İBB ekiplere harekete geçti. Haliç’e pislik taşıyan Alibeyköy Deresi’nin yüzeyindeki pislik temizlendi. Daha önce derenin yüzünü kaplayan yosun ve katı atıkların alındığı, derenin renginin ise kahverengiden kurtulamadığı görüldü.

Haliç’i kuzeyden oluşturan Alibeyköy ve Kağıthane derelerinin kıyılarında yoğun nüfus ve yerleşim alanları bulunuyor. Bu durum da Haliç’e akan derelerde sıvı ve katı atıkların birikmesine neden oluyor. Derelerde düzenli olarak temizlik ve ıslah çalışmaları yapılmadığında, pis koku ve kirlilik oluşuyor. Başta Haliç’in temizliği, çevre ve canlı sağlığı için bu derelerin İBB tarafından düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor.