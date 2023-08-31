İBB Sinan Akçıl'ın konserini iptal etti: Ünlü şarkıcı sitem dolu sözlerle isyan etti

Şarkıcı Sinan Akçıl, Eda Ece'nin konuşmasından sonra ödül gecelerinin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bu etkinliklerin 'aşağılama zihniyeti'nin bir parçası olduğunu belirten Akçıl, "Ben de susmayacağım. Dilsiz şeytan olmak gibi bir düşüncem yok" dedi.