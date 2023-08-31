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İBB Sinan Akçıl'ın konserini iptal etti: Ünlü şarkıcı sitem dolu sözlerle isyan etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sinan Akçıl’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Tuzla’da vereceği konseri iptal etti. Sahne kariyerinde ilk kez Zafer Bayramı’nda sahne alamayacağını belirten Akçıl, “İBB’nin son andaki kararıyla Tuzla Belediyesi ve Başkanı zor durumda kaldı ama bunu 16 Eylül’de telafi edeceğiz” dedi.

15:08 . 31/08/2023 Perşembe
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Sinan Akçıl, sitem dolu sözlerle İBB'ye isyan etti.

Sinan Akçıl, sitem dolu sözlerle İBB'ye isyan etti.

Tüm gelirini şehit ailelerine bağışladığı 27 Ağustos'taki Kuruçeşme Açıkhava konseri ve son hiti "Kedi" ile son günlerde çok konuşulan Sinan Akçıl, kariyerindeki en büyük şoklarından birini yaşadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı İstanbul Tuzla'daki konseriyle kutlamak için sabırsızlanan başarılı müzisyene, son dakikada iptal haberi geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son anda alanı Aydilge ve Özgün'e vermesi sebebiyle konserini 16 Eylül'e ertelemek zorunda kalan Akçıl, isyanını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Sitem dolu sözler

Tuzla Belediyesi'nin ve konserini heyecanla bekleyen sevenlerinin de yaşanan skandal nedeniyle zor durumda kaldığını söyleyen Akçıl'ın sitem dolu açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Maalesef 4 ay önceden 30 Ağustos'umuzu Tuzla adına kapattığımız için, sahne kariyerimde ilk kez "Zafer Bayramı"nda sahnede olamayacağım... 16 Eylül'de Tuzla'da bayraklarımızla yeniden 30 Ağustos'u yaşarız merak etmeyin... Seyirci rekorları bizden sorulur... Allah'a emanet olun canlar." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan destek yağdı

Akçıl'ın konseriyle ilgili alınan skandal kararın ardından ünlü müzisyenin sevenleri tepkilerini, "Sinan Akçıl yalnız değildir" ve "Milli ve dik duruşunun kimleri rahatsız ettiği belli" gibi mesajlarla gösterdi.







#Sinan Akçıl
#İBB
#Tuzla
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