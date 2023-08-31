İBB Sinan Akçıl'ın konserini iptal etti: Ünlü şarkıcı sitem dolu sözlerle isyan etti

Sinan Akçıl, sitem dolu sözlerle İBB'ye isyan etti.
Tüm gelirini şehit ailelerine bağışladığı 27 Ağustos'taki Kuruçeşme Açıkhava konseri ve son hiti "Kedi" ile son günlerde çok konuşulan Sinan Akçıl, kariyerindeki en büyük şoklarından birini yaşadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı İstanbul Tuzla'daki konseriyle kutlamak için sabırsızlanan başarılı müzisyene, son dakikada iptal haberi geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son anda alanı Aydilge ve Özgün'e vermesi sebebiyle konserini 16 Eylül'e ertelemek zorunda kalan Akçıl, isyanını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
Sitem dolu sözler
Tuzla Belediyesi'nin ve konserini heyecanla bekleyen sevenlerinin de yaşanan skandal nedeniyle zor durumda kaldığını söyleyen Akçıl'ın sitem dolu açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Maalesef 4 ay önceden 30 Ağustos'umuzu Tuzla adına kapattığımız için, sahne kariyerimde ilk kez "Zafer Bayramı"nda sahnede olamayacağım... 16 Eylül'de Tuzla'da bayraklarımızla yeniden 30 Ağustos'u yaşarız merak etmeyin... Seyirci rekorları bizden sorulur... Allah'a emanet olun canlar." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyadan destek yağdı
Akçıl'ın konseriyle ilgili alınan skandal kararın ardından ünlü müzisyenin sevenleri tepkilerini, "Sinan Akçıl yalnız değildir" ve "Milli ve dik duruşunun kimleri rahatsız ettiği belli" gibi mesajlarla gösterdi.