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İBB'den Disney'e can suyu: Yapımcı İmamoğlu'nun kuzeni

Çektiği ‘Atatürk’ dizisini Ermeni diasporasının talebi doğrultusunda yayınlamaktan vazgeçtiği için büyük tepki toplayan ve yaygın abone iptalleriyle karşılaşan Disney Plus’ın imdadına İBB yetişti. Birçok vatandaş, platform üyeliklerini sonlandırma kampanyasına katılırken, İstanbul’da özellikle E-5 Karayolu üzerinde yüz binlere hitap eden İBB’ye ait billboardlar, Disney Plus’ın reklamlarıyla donatıldı. Atatürk dizisinin yapımcısı Saner Ayer’in de İmamoğlu’nun kuzeni olduğu ortaya çıktı.

Yusuf Özdemir
04:00 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Türkiye’de zor duruma düşen platforma Atatürk’ün kurduğu CHP sahip çıktı.

Türkiye’de zor duruma düşen platforma Atatürk’ün kurduğu CHP sahip çıktı.

Atatürk’ün hayatını konu edinen diziyi yayından kaldıran Disney Plus’a tepkiler sürüyor. Disney’in Atatürk sansürüne tepkiler çığ gibi büyürken, birçok vatandaş platform üyeliklerini sonlandırma kampanyası başlattı. Türkiye’de zor duruma düşen platforma ise Atatürk’ün kurduğu CHP sahip çıktı.


BİLLBOARDLARDA DEV REKLAM

Ankara’da CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin metrolarda Disney reklamı yapmasının ardından İstanbul’da CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentin farklı yerlerinde yer alan billboardlarda Disney güzellemesi yapıyor. Özellikle E-5 karayolu üzerinde her gün milyonlarca kişiye hitap eden ve İBB’ye ait olan billboardlar platformun reklamlarıyla donatıldı.


DISNEY’İN ABONESİ ERİMESİN!

CHP, bu hareketiyle karizması çizilen Disney’i sevimli gösterip, tepkiler sonrası başlayan abone iptallerin önüne geçmeyi hedefliyor. Disney’in Atatürk dizisini Ermeni lobilerinin baskısı yüzünden kaldırmasının ardından özellikle sosyal medya üzerinde başlayan kampanyalarla on binlerce kişi platform üyeliğini iptal etmişti. CHP, Disney’in bu abone erimesini engellemek istiyor.


İMAMOĞLU KUZENİNİ KORUDU

CHP’li üst düzey isimler gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da Disney’e tepki gösterememişti. İmamoğlu’nun tepki göstermemesinin arka planında aile bağları var. Atatürk dizisinin yapımcısı olan Saner Ayer’in İmamoğlu’nun kuzeni olduğu ortaya çıktı. Ayer, aile bağlarını da kullanarak Atatürk dizisi yüzünden kötü bir algı oluşturan Disney’i aklamaya çalışıyor.


#İBB
#Disney
#Ekrem İmamoğlu
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