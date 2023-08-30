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İBB’den işçiye rapor oyunu

İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un köpeği tarafından ısırılan İBB temizlik işçisi Hacer Demirlendi, kandırılarak işine son verildiğini anlattı: 'Açık alanda çalışamaz raporu getir, seni içeriye ikram bölümüne alacağız’ dediler. Sonra raporu gösterip sağlık gerekçesiyle iş akdimi feshettiler. Beni tuzağa düşürdüler.

Yusuf Özdemir
04:00 . 30/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Demirlendi’nin şikayeti üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Demirlendi’nin şikayeti üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun’un Thor isimli Alman kurdu cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan İBB çalışanı Hacer Demirlendi, yaralandığı yetmemiş gibi işinden de oldu. Ağaç A.Ş de temizlik işçisi olarak çalışan Demirlendi, kendisinin tuzağa düşürülerek işten çıkarıldığını savundu. Sütlüce’deki İBB İletişim Koordinatörlüğü bahçesinde gerçekleşen olaydan sonra Hacer Demirlendi, Ongun hakkında şikayetçi oldu. Demirlendi’nin şikayeti üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.


KİMSE DUYMASIN

Demirlendi şunları söyledi: “Murat Ongun, avukatıma ‘Tüm taleplerini karşılayacağız, şikayetçi olmasın. Bu olayı da kimseye duyurmasın’, demiş. Ardından, Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukat ve İBB İletişim Koordinatörlüğü İdari Amiri Birsen Şahin ile sonraki süreç ilerledi. ‘Açık alanda çalışamaz raporu getir, seni içeriye ikram bölümüne alacağız’ dediler. İstedikleri raporu alıp getirdim, ne masraflarımı karşıladılar ne de sahadan içeriye aldılar, sonra da bana aldırdıkları raporu gösterip sağlık gerekçesiyle iş akdimi feshettiler. Beni tuzağa düşürdüler” dedi.


İSTİFA ET BASKISI

Sukat’ın Murat Ongun’u şikayet ettiği gerekçesiyle istifa etmesini istediğini söyleyen Hacer Demirlendi şöyle devam etti: Reddedince bana aldırdıkları raporu gösterip, ‘Seni sağlık gerekçesiyle işten atarız, hiçbir mahkemeden bir şey alamazsın, dedi. Kendi isteğimle istifa etmeyince de 24 Ağustos’ta bana aldırdıkları ‘açık alanda çalışamaz’ raporunu bahane edip sağlık gerekçesiyle işten çıkardılar. Ne köpeğin yaralamasıyla ilgili hastane masraflarımı karşıladılar ne de yerimi değiştirdiler. Bana hastaneden aldırdıkları iş görmez raporuyla da işime son verdiler. Murat Ongun ve diğerleri beni tuzağa düşürdüler.”


İBB Hazine'nin mülküne göz dikti: Yıkım için gelen ekiple çalışanlar arasında gerginlik
İBB Hazine'nin mülküne göz dikti: Yıkım için gelen ekiple çalışanlar arasında gerginlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Zeytinburnu'nda bir inşaat şirketinin satış ofisini yıkmaya çalıştı. Yıkımın usulsüz olduğunu öne süren firma yetkilileri ile zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da söz konusu yapının bulunduğu alanın 17 Haziran 2022'de Hazine'ye devredildiği ve bu yüzden de İBB'nin yıkmaya çalıştığı yapının kamu mülkü hüviyeti kazandığı aktarıldı. Yıkım kararının telafisi mümkün olmayan kamu zararına sebebiyet vereceğini belirten Valilik, "Yaşanabilecek kamu zararının önüne geçebilmek için yıkım işleminin yapılmaması yönünde ilgili birimlerimiz talimatlandırılmıştır." dedi.

#İBB
#Murat Ongun
#Sütlüce
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