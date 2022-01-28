İBB'den karla mücadelede fıkra gibi istatistik: Kilometre başına beş litre solüsyon kullanılmış

İstanbul’da günlerce etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı felç etti. Birçok yol kapandı, toplu taşıma araçları çalışmadı, araçlar saatlerce yollarda kaldı, vatandaşlar evlerine yürüyerek gitti.

GÜNDEM Uğur Dündar: İmamoğlu'nun Okmeydanı'ndan Sarıyer'e yemeğe gitmesi başarıdır

Kar küreme aracı eskortluğunda balıkçıya gitti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul büyük bir kar felaketiyle karşı karşıya kaldığı anlarda İngiliz Büyükelçi ile balık restoranında görüntülendi. tepkiler çığ gibi büyüdü. Vatandaşların kar küreme aracı beklediği anlarda, kar küreme aracının eskortluğunda balık restoranına giden İmamoğlu eleştiri oklarının hedefi oldu. Olayın yankıları sürerken, İBB'nin yetersizliğini gözler önüne seren yeni veriler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, kar yağışı karşısında İBB'nin acziyetini gösteren verileri ortaya koydu.

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OYNAT 03:24 İmamoğlu’ndan açıklama: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken balıkçıda İngiliz büyükelçiyle yemek yemesini savundu. Tepkileri umursamadığını söyleyen İmamoğlu, 'Tepkiler beni ilgilendirmiyor. Gizli bir yemek değildi. Yemeğin gündeme taşınmasını şaşkınlıkla takip ettim. Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli' dedi. BiP'te paylaş

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"Yaptıkları tam bir trajedi"

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Cesur, yaptığı açıklamada, "İBB’nin bir kar yağışı durumunda sorumluluk sahibi olup temizlemesi gereken yol uzunluğu 4 bin kilometre. Son kar yağışında İBB’nin kullandığı solüsyon 20 ton. İBB’nin sorumluluk alanında kilometre başına kullandığı solüsyon 5 litre. Evet, 5 LİTRE. Fıkra gibi istatistik. Yani şöyle düşünün: Bakkaldan aldığınız 5 litrelik suyu 1 kilometre uzunluğunda bir yola döküyorsunuz. Tirajikomik." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

İBB’nin bir kar yağışı durumunda sorumluluk sahibi olup temizlemesi gereken yol uzunluğu 4 bin kilometre.



Son kar yağışında İBB’nin kullandığı solüsyon 20 ton.



İBB’nin sorumluluk alanında kilometre başına kullandığı solüsyon 5 litre. Evet, 5 LİTRE.



Fıkra gibi istatistik. REKLAM January 27, 2022