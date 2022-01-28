Gündem İBBden karla mücadelede fıkra gibi istatistik Kilometre başına beş litre solüsyon kullanılmış
POLİTİKA

İBB'den karla mücadelede fıkra gibi istatistik: Kilometre başına beş litre solüsyon kullanılmış

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı, İBB yönetiminin tedbirsizliği nedeniyle çileye dönüştü. Araçlar yollarda kaldı, vatandaşlar evlerine yürüyerek gitti, megakent adeta durdu. Eleştiri oklarının hedefi olan İBB yönetiminin yetersizliğini gözler önüne seren istatistikler ortaya çıktı. İBB yönetiminin temizlemekten sorumlu olduğu bölgelerde kilometre başına yalnızca beş litre solüsyon kullandığı belirlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBden karla mücadelede fıkra gibi istatistik: Kilometre başına beş litre solüsyon kullanılmış
İstanbullular yetersiz tedbirler yüzünde saatlerce yollarda mahsur kaldı.

İstanbul’da günlerce etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı felç etti. Birçok yol kapandı, toplu taşıma araçları çalışmadı, araçlar saatlerce yollarda kaldı, vatandaşlar evlerine yürüyerek gitti.

Uğur Dündar: İmamoğlu'nun Okmeydanı'ndan Sarıyer'e yemeğe gitmesi başarıdır
GÜNDEM
Uğur Dündar: İmamoğlu'nun Okmeydanı'ndan Sarıyer'e yemeğe gitmesi başarıdır

Kar küreme aracı eskortluğunda balıkçıya gitti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul büyük bir kar felaketiyle karşı karşıya kaldığı anlarda İngiliz Büyükelçi ile balık restoranında görüntülendi. tepkiler çığ gibi büyüdü. Vatandaşların kar küreme aracı beklediği anlarda, kar küreme aracının eskortluğunda balık restoranına giden İmamoğlu eleştiri oklarının hedefi oldu. Olayın yankıları sürerken, İBB'nin yetersizliğini gözler önüne seren yeni veriler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, kar yağışı karşısında İBB'nin acziyetini gösteren verileri ortaya koydu.

İmamoğlu’ndan açıklama: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli
OYNAT 03:24
İmamoğlu’ndan açıklama: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken balıkçıda İngiliz büyükelçiyle yemek yemesini savundu. Tepkileri umursamadığını söyleyen İmamoğlu, 'Tepkiler beni ilgilendirmiyor. Gizli bir yemek değildi. Yemeğin gündeme taşınmasını şaşkınlıkla takip ettim. Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli' dedi.


"Yaptıkları tam bir trajedi"

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Cesur, yaptığı açıklamada, "İBB’nin bir kar yağışı durumunda sorumluluk sahibi olup temizlemesi gereken yol uzunluğu 4 bin kilometre. Son kar yağışında İBB’nin kullandığı solüsyon 20 ton. İBB’nin sorumluluk alanında kilometre başına kullandığı solüsyon 5 litre. Evet, 5 LİTRE. Fıkra gibi istatistik. Yani şöyle düşünün: Bakkaldan aldığınız 5 litrelik suyu 1 kilometre uzunluğunda bir yola döküyorsunuz. Tirajikomik." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.


İstanbul felç olurken kar küreme aracı İmamoğlu'nun balıkçıdaki yemeği için korteje yol açmış
OYNAT 00:47
İstanbul felç olurken kar küreme aracı İmamoğlu'nun balıkçıdaki yemeği için korteje yol açmış
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri kilitledi. Karla mücadelede İBB ekipleri yetersiz kalınca şehir felç oldu. Temizlenmeyen yollar kısa sürede kapandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise o sırada Sarıyer'de bir balıkçıda yemekteydi. Ana arterleri açması gereken kar küreme kamyonları ise İmamoğlu'nun kortejinin güzergahını temizledi. Yemek bitene kadar kamyonlar her 10 dakikada bir temizlik yaptı.

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