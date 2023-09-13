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İBB'den peş peşe iki zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ 2. Olağan Genel Kurulunda su fiyatlarına yüzde 25’lik zam teklifi kabul edildi. Alınan kararla tüm kademelerde yüzde 25 oranında zam yapıldı. 16,50 lira olan 0-15 metreküp arasındaki su 20,62 lira oldu. Diğer yandan İBB'nin öğrenci yurtlarına ve kreşlerine de zam yapıldı. Yuvamız İstanbul kreşinin aylık 940 lira olan ücretinin yüzde 27,65 artışla 1200 lira olması, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 liraya yükseltilmesine karar verildi.

Afra Betül Özdemir
15:58 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İBB'den suya ve yurt ücretlerine zam.

İBB'den suya ve yurt ücretlerine zam.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, su fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldı.


İBB Meclisinde, İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.


Kurulda, İSKİ su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.


Teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 16,50 olan mevcut fiyatın 20,62, 2. kademede 30 metreküpe kadar 23,75 lira olan fiyatın 29,68 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 32,34 lira olan fiyatın da 40,42 lira olması önerildi.



Teklifte iş yerinde ise kademeli sisteme geçilmesi öngörüldü. Bu kapsamda iş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 43,23 lira olan fiyatın 54,03 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 50 lira olan fiyatın da 62,50 liraya çıkarılması teklif edildi.


Bu haliyle oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.


Zam teklifi onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.



İBB'nin öğrenci yurtlarına ve kreşlerine de zam yapıldı

Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 lira olması kararlaştırıldı.


Teklifte, İBB'nin Yuvamız İstanbul kreşinin aylık 940 lira olan ücretinin yüzde 27,65 artışla 1200 lira olması, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 liraya yükseltilmesi istendi.


Revize teklifte, ayrıca kentteki tuvalet kullanım ücretinin 1 liradan 2 liraya çıkarılması talep edildi. Bu şekliyle oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi.


Zamlar, bu ay itibarıyla geçerli olacak.





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