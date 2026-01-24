İBB'ye ait kreşte darp iddiasına AK Partili Acar'dan sert tepki: Tek vaadi vurgun olan liyakatsiz zihniyetin ihaneti

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı bir kreşte 3 yaşındaki bir çocuğun şiddet ve istismara uğradığı iddiaları siyasetin gündemine taşındı. Olayla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar’dan sert tepki geldi.

Güzeltepe Mahallesi’nde bulunan kreşte yaşandığı öne sürülen olayda, ailesi tarafından kreşe gönderilen 3 yaşındaki U.B.’nin vücudunda morluklar fark edildi. Aile, durum üzerine kreş yetkilileriyle görüşerek kamera kayıtlarını talep etti. Çocuğun şiddete maruz kalmış olabileceği değerlendirilirken, aile karakola giderek kreşte görevli kişiler hakkında şikâyetçi oldu.

AK Partili Acar'dan İBB'ye tepki

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İBB yönetimini ve CHP’yi hedef aldı. Acar, “En büyük projemiz diyerek övündüğünüz, her köşe başında reklamını yaptığınız o tek vaat, bugün koca bir yalan, vurgun ve istismar zinciri olarak karşımızda duruyor” ifadelerini kullandı.

"Bedelini 3 yaşındaki yavrularımız ruhuyla ödüyor"

Acar, “Milleti ‘kreş açıyoruz’ diyerek ikna ettiniz, arka planda Bakanlık denetiminden kaçırılmış ruhsatsız oyun evleri kurguladınız” diyerek, kreşlerin denetimsiz bırakıldığını belirtti. Reklam filmleriyle büyütülen bu düzenin bedelini çocukların ödediğini ifade eden Acar, “Bugün 3 yaşındaki yavrularımız bu sistemin bedelini bedeniyle ve ruhuyla ödüyor” dedi.

"Şimdi neden dillerinizi yuttunuz?"

Milli Eğitim Bakanlığının yetkilerine meydan okunarak kurulan denetimsiz yapının çocuklar için güvenli olmadığını belirten Acar, “Denetimsiz, kaçak düzen evlatlarımıza zindan oldu. Şimdi neden dillerinizi yuttunuz?” ifadelerini kullandı.

"Hesap vereceksiniz"

Açıklamasının sonunda sert bir çağrıda bulunan Acar, yaşananları “ihanet” olarak nitelendirerek, “Bu yaşananlar tek işi reklam, tek vaadi vurgun olan liyakatsiz zihniyetin ihanetidir. Kreşiniz bile kaçak. Yazık. Hesap vereceksiniz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.







