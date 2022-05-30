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ANKARA

İbrahim Kalın ABD Güvenlik Danışmanı ile görüştü: İsveç ve Finlandiya terörle mücadele ilkelerimizi benimsemeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la telefonda konuştu. Görüşmede, bölgesel konuların yanı sıra İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci ele alındı. Kalın, NATO’ya üye olmak isteyen ülkelerin ittifakın güvenlik ve terörle mücadele konusundaki değer ve ilkelerini benimsemek durumunda olduğunu ifade etti.

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İbrahim Kalın ABD Güvenlik Danışmanı ile görüştü: İsveç ve Finlandiya terörle mücadele ilkelerimizi benimsemeli
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuru süreci, küresel gıda güvenliği, enerji güvenliği, terörle mücadele, Ukrayna’daki savaş, Suriye ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

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MASADA İSVEÇ VE FİNLANDİYA DA VARDI

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının hayata geçirilmesi ile birlikte bölgesel konular, ekonomi, enerji ve savunma sanayii alanlarında işbirliğinin arttırılması beklentisi dile getirildi.

Görüşmede Ukrayna’daki savaşın uzamasının gıda güvenliği, enerji güvenliği ve küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği değerlendirmesi yapıldı. Ukraynalı mülteci sayısının artması ve çatışma bölgelerinde ortaya çıkan insani durumdan duyulan endişe dile getirildi. Ukrayna’daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için müzakere sürecine yeniden ivme kazandırılmasının elzem olduğu ifade edildi.

  • NATO’ya üye olmak isteyen ülkelerin ittifakın güvenlik ve terörle mücadele konusundaki değer ve ilkelerini benimsemek durumunda olduğuna işaret edildi. Bu bağlamda İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütleri konusunda somut adımlar atmalarının elzem olduğu vurgulandı.

PKK/PYD/YPG terör örgütünün Türkiye’nin ulusal güvenliğine ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Türkiye’nin tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizildi.

Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz dâhil tüm bölgede ulusal çıkarlarını koruyan, barış ve istikrarı esas alan yapıcı bir yaklaşım sergilemeye devam edeceği belirtildi.

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