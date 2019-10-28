İbrahim Kalın, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin konuştu: Terörle mücadelede önemli bir kazanımdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşmasından satır başları şöyle:

DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesi

Terörle mücadelede önemli bir kazanımdır.

DEAŞ'a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde bundan sonra da devam edecek. Özellikle Suriye sahasında, bizim kontrolümüzde olan bölgelerde DEAŞ'ın bir varlık göstermemesi, hiçbir şekilde geri gelmemesi için de çalışmalarımız sürecek.

DÜNYA DEAŞ Lideri Bağdadi'nin öldürülmesi: Türkiye kritik roller üstlendi

Askeri ve istihbari birimlerimiz ABD'li mevkidaşlarıyla iletişim içerisinde oldular.

DEAŞ liderinin öldürülmesi önemli bir kazanımdır, terörle mücadelede bundan sonraki kararlılığı perçinleyen bir gelişmedir fakat buradan özellikle Suriye'de YPG terör örgütüne bir kredi çıkartma, onlara bir paye verme şeklinde bir çabanın olduğunu da görüyoruz. Bunlara karşı da herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.

Türkiye aynı anda 3 terör örgütüyle tek başına mücadele eden bir NATO ülkesidir.