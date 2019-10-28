Gündem İbrahim Kalın, DEAŞ elebaşı Bağdadinin öldürülmesine ilişkin konuştu Terörle mücadelede önemli bir kazanımdır
POLİTİKA

İbrahim Kalın, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin konuştu: Terörle mücadelede önemli bir kazanımdır

İbrahim Kalın, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin konuştu: Terörle mücadelede önemli bir kazanımdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamada bulundu. DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Terörle mücadelede önemli bir kazanımdır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşmasından satır başları şöyle:

DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesi

Terörle mücadelede önemli bir kazanımdır.

DEAŞ'a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde bundan sonra da devam edecek. Özellikle Suriye sahasında, bizim kontrolümüzde olan bölgelerde DEAŞ'ın bir varlık göstermemesi, hiçbir şekilde geri gelmemesi için de çalışmalarımız sürecek.

DEAŞ Lideri Bağdadi'nin öldürülmesi: Türkiye kritik roller üstlendi
DÜNYA
DEAŞ Lideri Bağdadi'nin öldürülmesi: Türkiye kritik roller üstlendi

Askeri ve istihbari birimlerimiz ABD'li mevkidaşlarıyla iletişim içerisinde oldular.

DEAŞ liderinin öldürülmesi önemli bir kazanımdır, terörle mücadelede bundan sonraki kararlılığı perçinleyen bir gelişmedir fakat buradan özellikle Suriye'de YPG terör örgütüne bir kredi çıkartma, onlara bir paye verme şeklinde bir çabanın olduğunu da görüyoruz. Bunlara karşı da herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.

Türkiye aynı anda 3 terör örgütüyle tek başına mücadele eden bir NATO ülkesidir.

ABD Başkanı Trump: DEAŞ lideri Bağdadi ölü ele geçirildi
DÜNYA
ABD Başkanı Trump: DEAŞ lideri Bağdadi ölü ele geçirildi

Mehmetçik ile birlikte ölmek şereftir

Mehmetçik ile birlikte ölmek şereftir

​Barış Pınarı'nın Halepli şehidi Cemil Ali'nin ailesi yenisafak.com'a konuştu.
Vicdansızlar!

Vicdansızlar!

Evladı için oturma eylemi yapan anne fenalık geçirdi.
Tarihi bir mücadelenin içindeyiz

Tarihi bir mücadelenin içindeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim mesajı yayımladı.
Çıkmayan varsa temizleriz

Çıkmayan varsa temizleriz

​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.
Avrupa’da bir Sualtı Hapishanesi: Rummu

Avrupa’da bir Sualtı Hapishanesi: Rummu

​Estonya'nın kuzeyindeki Rummu kasabası sıradışı bir sır saklıyor.
İade talebi<br>Dışişleri'ne iletildi

İade talebi
Dışişleri'ne iletildi

​Adalet Bakanlığından terörist elebaşı için kritik hamle.

Terörle mücadelede önemli bir kazanım

Terörle mücadelede önemli bir kazanım

Kalın, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin konuştu.

Halka çöp<br>başkana VIP

Halka çöp
başkana VIP

​Çöplüğe dönen Maltepe'de 'acil afet' kapsamında VIP araç kiralandı.

17 gün dayanabildi

17 gün dayanabildi

Samet Aybaba sadece 2 maç sonra istifa etti.
Sıfırdaki indirim<br>ikinci el otoyu vurdu

Sıfırdaki indirim
ikinci el otoyu vurdu

​Araç sahipleri satış kararlarını ertelemeye başladı.
PYD, DEAŞ'lı teröristleri petrol tankerlerinde kaçırmış

PYD, DEAŞ'lı teröristleri petrol tankerlerinde kaçırmış

​DEAŞ sözcüsünün petrol tankerinde öldürülmesi örgüt yöntemini deşifre etti.
Bağdadi'yi İdlib'e kim götürdü?

Bağdadi'yi İdlib'e kim götürdü?

İsrail ve Suudi Arabistan istihbaratı rol almış olabilir.
Yarı fiyatına satılık

Yarı fiyatına satılık

​Antalya Kemer'deki 5 yıldızlı otele icra şoku.
AB ertelemeyi <br>kabul etti

AB ertelemeyi
kabul etti

İngiltere'nin Brexit talebinde yeni gelişme.
Çöplüğe dönen Maltepe'de ‘deprem’ bahanesiyle başkana VIP makam aracı kiralaması
Gündem

Çöplüğe dönen Maltepe'de ‘deprem’ bahanesiyle başkana VIP makam aracı kiralaması

26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem, milyonlarca vatandaşın gündemini değiştirdi. Depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları sürerken, ‘afet durumunda acil ihtiyaç’ kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adrese teslim VIP makam aracı alımı yaptı. Aracın kiralamasının yapıldığı dönemde, temizlik işçilerinin 3 ayda 2. kez greve gitmesi sonucu Maltepe sokakları çöplüğe döndü.
HDP önünde eylem yapan teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı
Gündem

HDP önünde eylem yapan teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi, 54'üncü gününe girdi. 11 Eylül'den beri oturma eylemi yapan Halime Şehitoğlu, 4 yıl önce askerden izne gelen yeğeni Sedat Sorgun'un (25), yol kesen PKK'lı teröristlerce yanında kaçırıldığını belirtti. Şehitoğlu, "Allah'tan ümit kesmedim. Onu Rabbime emanet ettim. 2015'te benim yanımdan aldılar. Onu aldılar arabada ben kaldım" dedi.
Belediye yöneticilerine maaş sınırlaması geliyor: Tek şirketten maaş alabilecekler
Gündem

Belediye yöneticilerine maaş sınırlaması geliyor: Tek şirketten maaş alabilecekler

AK Parti'nin hazırladığı yerel yönetimler yasası düzenlemesi ile belediye başkanları ya da meclis üyeleri birden çok belediye şirketinde görev yapsa bile tek şirketten maaş alacak. Ayrıca, belediye başkanı ve meclis üyeleri tek belediye şirketinde görev yapabilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.