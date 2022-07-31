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ANKARA

İbrahim Kalın diyaloğun perde arkasını anlattı: Putin'den Erdoğan'a yarı şaka yarı ciddi SİHA teklifi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya, Türkiye'ye SİHA anlaşması teklifinde bulundu mu?" sorusuna çok çarpıcı bir yanıt verdi. Kalın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yarı şaka yarı ciddi şekilde "Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz, bize de versenize, biz de almak isteriz" dediğini Erdoğan'ın ise tebessüm ettiğini ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Kalın diyaloğun perde arkasını anlattı: Putinden Erdoğana yarı şaka yarı ciddi SİHA teklifi
Cumhurbaşkanı Erdoğan- Putin

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında açıklamalarda bulundu.

Cuma günü Soçi'de gerçekleşecek Erdoğan-Putin zirvesine de değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya'nın Türkiye'ye ortak SİHA anlaşması teklifi oldu mu?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

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Sözcü Kalın, "Aslında biraz yarı şaka yarı ciddi Sayın Putin, 'Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz bize de versenize biz de almak isteriz Bayraktarları.' dedi. Cumhurbaşkanımız da tebessüm etti. Olur liderler arasında bu tür konuşmalar. Orada tebessüm etti, 'Bakabiliriz, konuşabiliriz,' gibisinden öyle bir taahhüt falan söz konusu değil. Sayın Putin de orada bizim pozisyonumuzun farkında. Biz Rusya'ya ambargo uygulamıyoruz. İlişkilerimizi devam ettiriyoruz. Öbür tarafta Ukrayna'nın nefsi müdafaa hakkını da tanıyoruz. O manada da Ukrayna'ya destek olmaya devam ediyoruz ama bunu biz savaşı tahrik etmek, kışkırtmak, uzatmak için değil, tam tersine sonlandırmak için yapıyoruz" değerlendirmesini yaptı.


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