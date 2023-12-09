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İçerisinde 23 yolcusu bulunan otobüs seyir halindeyken alev alıp kül oldu

Çanakkale- Lapseki yolu üzerinde facianın eşiğinden dönüldü. Bursa- Çanakkale seferini yapmakta olan ve içerisinde 23 yolcu bulunan yolcu otobüsü, seyir halindeyken alev aldı. Otobüsün motor kısmında çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

21:19 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 21:20 - 9/12/2023 Cumartesi
DHA
Çanakkale'de seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale'de seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'de, içerisinde 23 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangında yaralanan olmadı. 


Olay, sabah saat 06.50 sıralarında Çanakkale- Lapseki yolu üzerinde meydana geldi. Bursa- Çanakkale seferini yapmakta olan ve içerisinde 23 yolcu bulunan Göksel Borçlu yönetimindeki 34 ZZ 5483 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı, bilinmeyen nedenle alev aldı. 


Yoldan geçen diğer araç sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı, yolcu otobüsü ise kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



#Yolcu Otobüsü
#Yandı
#Çanakkale
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