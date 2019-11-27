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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içinde 500 terörist kaldı 2020'de sıfırlayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde bir terörist kaldı. Dağlara yılda 5 bin 500'ün üzerinde terörist götürüyorlardı. 2019 yılı için dağa götürebildikleri terörist sayısı 111.

2020 yılı için bütün hazırlıklarımızı, bütün kapasitemizi bu 500'ü sıfırlamak için kullanacağız" dedi.

Haber Merkezi AA DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda düzenlenecek Jandarma İl Komutanları Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Soylu, PKK’nın dağa kaçırdığı terörist sayısının bu yıl 111, ikna yoluyla adalete teslim olan terörist sayısının ise 233 olduğunu açıkladı.

2020'DE SIFIRLAMAK İSTİYORUZ

  • Soylu, "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde bir terörist kaldı. Dağlara yılda 5 bin 500'ün üzerinde terörist götürüyorlardı. 2019 yılı için dağa götürebildikleri terörist sayısı 111. 2020 yılı için bütün hazırlıklarımızı, bütün kapasitemizi bu 500'ü sıfırlamak için kullanacağız. Girilmedik hiçbir alan kalmayacak." dedi.

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