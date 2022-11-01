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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: İspat etmezsen namertsin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Polis Teşkilatı ve Jandarma Teşkilatı hakkında yaptığı "Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar" iddiasına sert sözlerle tepki gösterdi. "Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını yanına bırakmayacağız" diyen Bakan Soylu, “İspat etmezsen namertsin” ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Soyludan Kılıçdaroğluna: İspat etmezsen namertsin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşım hakkında açıklama geldi.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgerciden aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal'ın istifasını hazmedemediği açık. Eşkıya takımının Yalova mahkemesi baskınını, ortalığa dökülen MLKP, PKK, FETÖ ve DHKPC ittifakını, kayıp sekiz saati, belediyelerinin yolsuzluklarını örtmek için Türkiye Cumhuriyeti Devletine; polisine, jandarmasına ve askerine uyuşturucu parasıyla cari açığı kapatıyorlar iftirasını atması, elbette ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir vatandaşına yakışmıyor. Bırakın genel başkan olmasını." dedi.

Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı ve Jandarma Teşkilatı'nın yaptığı suç duyurusuna ek olarak, şahsi olarak da suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

"İspat etmezsen namertsin"

Bakan Soylu: "Bir hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. İki tazminat davası açıyoruz, şahsımız ve kurumlarımızla. Üç attığın bu iftirayı ispat etmezsen namertsin diyoruz " ifadelerinde bulundu.

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Yüzyılı'nı Togg'u ve Türkiye'nin başarılarını hazmedemediğini bu nedenle uluslararası istihbarat örgütlerinin yıllardır ortaya attığı iddiaları söylediğini belirtti.

Soylu, "Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını yanına bırakmayacağız" dedi.

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