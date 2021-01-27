Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz?
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz?

"Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı”nda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den? Esenyurt'ta ve Diyarbakır'da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyor. Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz?" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da "Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı”nda konuştu.

  • Soylu, HDP Esenyurt ilçe başkanlığında terör örgütü posterleri ve afişleri bulunması hakkında, "İçişleri Bakanı olarak sormak istiyorum, daha ne kadar görmezden gelecekler? Bir siyasi partinin ilçe binası duvarında terör örgütü PKK'nın sözde liderinin posterinin olması sorun değil mi? O fotoğrafı neden yok sayıyorlar? PKK'ya, terör örgütüne deva bulmaya çalışanlar, niye sesiniz çıkmıyor?" dedi.

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"20 BİNE YAKIN TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU VAR"

Avrupa'ya ve ABD'ye terör örgütüne yönelik destekleri konusunda eleştiren Soylu, "Güç veremedikleri PKK terör örgütünü Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de güç verdirmeye çalışıyorlar. Arkasında ABD'nin, Avrupa'nın olduğunu iyi biliyoruz. Terör kamplarını Suriye'de kurduklarını biliyoruz. Fransa'nın, Avrupa'nın, ABD'nin çok akıllıları oradaki terör örgütü mensuplarını eğittiklerini biliyoruz. Bizim bildiğimiz toplam 20 bine yakın terör örgütü mensubu var" dedi.

  • "Meseleyi içeride, büyük mesafe aldık" diyen Soylu, "Uluslararası bir sistemin yanı başımızda kuzu postuna büründürmeye çalıştıkları, kendi tüm karakterleri barındıran bir canavarı besleyen bir alan oluşturmaya çalıştıklarını biliyoruz. Tel Abyad, Resulayn, Afrin'de bulunmamızın bir sebebi var" ifadelerini kullandı.

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ESENYURT HDP İLÇE BAŞKANLIĞI VE MİLİTAN TARTIŞMASI

Bakan Soylu, HDP Esenyurt ilçe başkanlığında terör örgütünün afiş ve posterlerinin bulunması sonrası muhalefet partilerine seslendi. Militan tartışmasına da değinen İçişleri Bakanı şunları söyledi:

  • "Esenyurtta karışlaştığımız manzarayı hepimiz gördük. Birileri sabahtan akşama konuşuyor, hiç Esenyurt'taki terör manzaralarından bahsettiler mi? Bir cümle... Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, Allah rızası için tek cümle söylemiyor. HDP binasında, Diyarbakır HDP binasında çıkan manzaralara ses çıkarmıyorlar. Biz aynı milletin insan değil miyiz? Sizin kulaklarınız mı kapalı? Aynı okullarda okumadık mı? Ne çabuk sizi kandırdılar, aklınızı çeldiler? Devletinize saldırmayı maharet sayıyorsunuz. Sadece o kayıtları izlesek meramımızı anlatmak için yeterlidir. Terör örgütüne en fazla militanın devşirildiği yer Esenyurt demiştim, 2 yıl önce. Bir kere sordunuz mu? Bunları bildiğimiz için terör örgütüne katılım 53'e düştü. Sızmaların, katılımların nereden olduğunu bildiğimiz için. Son yerel seçimlerden sonra görevlendirme yaptığımız partiye geçmiş olsuna gidenler Esenyurt'a giderler mi bilmiyorum, geç kaldılar. Ayıp ediyorlar. Bu kadar zor zamanda yalnız bırakılır mı, gitsinler çay içsinler. Vali ve kaymakamlarımıza, jandarmamıza, polisimize 'militan' diyenlerin ne diyeceğini duymak hakkımızdır. İçişleri Bakanı olarak sormak istiyorum, daha ne kadar görmezden gelecekler? Bir siyasi partinin ilçe binası duvarında terör örgütü PKK'nın sözde liderinin posterinin olması sorun değil mi? O fotoğrafı neden yok sayıyorlar? PKK'ya, terör örgütüne deva bulmaya çalışanlar, niye sesiniz çıkmıyor?"

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