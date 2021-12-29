Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu 620 personelin katılımıyla Eren Kış -14 operasyonu başladı
ANKARA

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 620 personelin katılımıyla Eren Kış -14 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca Batman'da 620 personelin katılımıyla Eren Kış - 14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür operasyonu başlatıldı.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 620 personelin katılımıyla Eren Kış -14 operasyonu başladı
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonlarının, halkın desteğiyle, inançlı ve kararlı şekilde, başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Batman'da, "Eren Kış-14 (Gömük) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür" operasyonunun başlatıldığı kaydedildi.

Operasyonda, Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 44 operasyonel timdeki, 620 personelin görev yaptığı ifade edildi.

Eren Kış-8 Operasyonu görüntüleri paylaşıldı
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Eren Kış-8 Operasyonu görüntüleri paylaşıldı
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eren Kış-8 Operasyonu'nun gerçekleştirildiği Mardin'e gitti. Operasyonların sürdüğü Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesine geçen Çetin, burada 6 PKK teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada incelemelerde bulundu. Öte yandan Eren Kış-8 Operasyonu'na dair görüntüler de paylaşıldı.


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