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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Van'da iki işçiyi şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

Van'da sıcak çatışma: İki işçiyi şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

Van'ın Çatak ilçesinde 8 Haziran'da yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına PKK teröristler tarafından el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 60 yaşındaki Murat Yağdıran ve 32 yaşındaki Emrah Baran şehit düşmüştü. İçişleri Bakanlığı, Van kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, iki işçinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Şehitlerin kanı yerde kalmadı.
Şehitlerin kanı yerde kalmadı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Çatak kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Van’da PKK terör örgütü işçi aracına saldırdı: 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı
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Van’da PKK terör örgütü işçi aracına saldırdı: 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı

  • Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 8 Haziran’da Belbuka yaylasında yol yapım çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 2 işçinin şehit olduğu saldırının faillerinden olduğu tespit edilmiştir.

Van'da şehit düşen Emrah Baran'ın abisi konuştu: Kardeşim ekmeğinin peşindeydi
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Van'da şehit düşen Emrah Baran'ın abisi konuştu: Kardeşim ekmeğinin peşindeydi

Olayın geçmişi

Van'ın Çatak ilçesi Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na 8 Haziran'da yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına bölücü terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Murat Yağdıran (60) ve Emrah Baran (32) şehit düşerken, 8 işçi de yaralanarak kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

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