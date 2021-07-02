İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Vakfı'na Kurban Bayramı izni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Vakfı’nın Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırmak üzere geçtiğimiz yıl düzenlediği bağış kampanyasına bu yıl izin çıkmadığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İhtiyaç sahibi 132 bin 50 ailenin evine 1 kilogram kavurma girmesine gönlü razı olmayan, onların bayramda yüzlerinin gülmesini istemeyen bir kişi var; o da İçişleri Bakanı” denmişti.

Asılsız iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi. Konuyla ilgili bakanlığa bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Merkezi İstanbul ilinde faaliyet gösteren İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebi İstanbul Valiliği'nce tarafımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde uygunluk derecesinde söz konusu vakfın talebine izin verilmiştir" denildi.

"Evet ben dünyanın en kötü adamıyım"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bir program çıkışında Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinin sorulması üzerine, bunun siyasi olduğunu ifade ederek, "Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım" sözleriyle tepki gösterdi.

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