Gündem İçişleri Bakanlığından İstanbul Vakfına Kurban Bayramı izni
ANKARA

İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Vakfı'na Kurban Bayramı izni

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası'na izin verilmiştir" denildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bakanlığın bağış kampanyasına izin vermediğini iddia etmişti.

Haber Merkezi Diğer
İçişleri Bakanlığından İstanbul Vakfına Kurban Bayramı izni
Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Vakfı’nın Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırmak üzere geçtiğimiz yıl düzenlediği bağış kampanyasına bu yıl izin çıkmadığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İhtiyaç sahibi 132 bin 50 ailenin evine 1 kilogram kavurma girmesine gönlü razı olmayan, onların bayramda yüzlerinin gülmesini istemeyen bir kişi var; o da İçişleri Bakanı” denmişti.

  • Asılsız iddialarla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi. Konuyla ilgili bakanlığa bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Merkezi İstanbul ilinde faaliyet gösteren İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebi İstanbul Valiliği'nce tarafımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde uygunluk derecesinde söz konusu vakfın talebine izin verilmiştir" denildi.

"Evet ben dünyanın en kötü adamıyım"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bir program çıkışında Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinin sorulması üzerine, bunun siyasi olduğunu ifade ederek, "Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım" sözleriyle tepki gösterdi.

Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi?
ÖZGÜN
Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi?

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
ÖZGÜN
Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?
ÖZGÜN
Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?
Abone Ol Google News
10 yıllık işini bıraktı

10 yıllık işini bıraktı

​Şimdi siparişlere yetişemiyor kilosunu 60 liradan satıyor.
Bebeği düşürdü üstüne bastı

Bebeği düşürdü üstüne bastı

​Dalgın annenin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Türkiyede üniversite eğitimi alan Katarlı öğrenci sayısı 41

Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı.

​BDDK 21 konut şirketine tasfiye kararı aldı.

Adanalılar, yasaklar kalkar kalkmaz şırdancıya koştu.

İşte Kartal Tibet'in hayatı hakkında merak edilenler...

​Yargıtay MİT tırları davasını onadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.