İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı: Tüm birimler teyakkuz halinde

İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı’na, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlık etti. Toplantıda bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, hudut güvenliğinin en üst seviyede korunması, düzensiz göçe karşı ilave tedbirler, kriz senaryoları ve acil eylem planları kapsamında kurumlar arası koordinasyon ile sahadaki kapasitenin artırılması değerlendirildi.

Bakan Çiftçi, Türkiye’nin sınır güvenliği, kamu düzeni ve göç yönetiminde tavizsiz duruşunu sürdürdüğünü, gelişmelerin anbean takip edildiğini ve tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti. Toplantıya Ozan Balcı, Mustafa Fırat Taşolar, İbrahim Taşyapan ve Önder Bozkurt video konferansla katılırken, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcileri de hazır bulundu.