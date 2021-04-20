İçişleri Bakanlığı'ndan Türkiye Emekli Subaylar Derneği açıklaması: Uzaklaştırıldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiri tepkisi: Bu ülkenin başkomutanıysam milletimin özgürlüğü için bunu kabul edemem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen 'Kütüphane Söyleşileri' programı kapsamında gençlerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, amiraller bildirisinin neden fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmediğiyle ilgili gelen soruya, 'Bunu alışkanlık haline getirenler var, ben bu ülkenin başkomutanıysam milletimin özgürlüğü için bunu kabul edemem.



'Koordine olan, aynı düşünce kalıbı içinde böyle bir metnin ortaya konulmasını başkomutan, Cumhurbaşkanı olarak kabul etmemiz mümkün değil. Cumhurbaşkanı olarak ordunun başkomutanıyım. 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz? Bu özgürlüğünüzle alakalı değil.' ifadelerini kullandı.

