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Gündem İçişleri Bakanlığından Türkiye Emekli Subaylar Derneği açıklaması Uzaklaştırıldılar
ANKARA

İçişleri Bakanlığı'ndan Türkiye Emekli Subaylar Derneği açıklaması: Uzaklaştırıldılar

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticilerinin, bazı emekli amirallerin bildirisine destek oldukları ve açıklamalarının emekli amirallerin bildirisiyle benzerlik taşıması üzerine geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığından Türkiye Emekli Subaylar Derneği açıklaması: Uzaklaştırıldılar
Türkiye Emekli Subaylar Derneği'ne bildiri incelemesi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, TESUD yöneticilerinin, son günlerdeki açıklamalarında ve basın yayın organları vasıtasıyla yaptıkları beyanlarında, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları ve açıklamalarının emekli amirallerin bildirisiyle benzerlik taşıdığının görüldüğü belirtildi.

Emekli amirallerce yayımlanan bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesi kapsamında başlatılan soruşturmanın sürdüğü hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TESUD yöneticilerinin 104 emekli amiralin bildirisine destek açıklaması üzerine Bakanlığımızca da 8 Nisan'da Mülkiye Müfettişi ve Dernekler Denetçileri görevlendirilmiştir. Müfettiş ve denetçiler tarafından inceleme sonrası hazırlanan rapor, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ve genel hükümler gereğince yasal işlemlerin takdir ve ifası için Başsavcılığa tevdi edilmiştir. Ayrıca dernek yönetim kurulu başkanı ve diğer yönetim kurulu üyeleri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 27'nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince geçici bir tedbir olarak Bakanlık makamının onayıyla görevden uzaklaştırılmıştır."

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'Koordine olan, aynı düşünce kalıbı içinde böyle bir metnin ortaya konulmasını başkomutan, Cumhurbaşkanı olarak kabul etmemiz mümkün değil. Cumhurbaşkanı olarak ordunun başkomutanıyım. 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz? Bu özgürlüğünüzle alakalı değil.' ifadelerini kullandı.

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