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ANKARA

İçişleri duyurdu: Sınır dışı edilen göçmen sayısında büyük artış

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bu yıl 59 bin 40 göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı. Sınır dışı edilen göçmen sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 arttığı belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
İçişleri duyurdu: Sınır dışı edilen göçmen sayısında büyük artış
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çişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bu yıl 59 bin 40 göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı. Sınır dışı edilen göçmen sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 arttığı belirtildi.

Bu yıl 183 bin 934 kaçak göçmenin ülkeye girişi engellendi. Bu yıl içinde ayrıca 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı.

Açıklamada ayrıca, son 6 yılda sınır dışı edilen göçmen sayısının 358 bin 736 olduğu ifade edildi.

514 BİN 358 SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugüne kadar 514 bin 358 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü kaydedildi.

Ayrıca, son 6 yıl içinde Avrupa'ya geçen yabancı sayısının 697 bin 394 olduğu belirtildi.

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