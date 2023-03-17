İDDEF Ramazan’da da yaraları saracak

2023 yılı Ramazan çalışmalarını "İyilik Seninle” sloganıyla gerçekleştirecek olan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Ramazan’da hayırseverlerin bağışladığı zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar ve diğer yardımları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki aileler başta olmak üzere Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki gerçek ihtiyaç sahiplerine, kuraklık, açlık ve iç savaş yaşayan kriz içindeki ülkelere, medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrencilere ve onların yoksul ailelerine teslim edecek.

İDDEF, Türkiye’deki ekipleri ve dünyanın dört bir yanındaki yerel görevlileri ile muhtaç kimseler için hazırlanan kumanyaları evlere ulaştıracak. 2023 yılı için fitre bedeli 70 lira olarak belirlenirken içerisinde temel ihtiyaç gıdalarının bulunduğu kumanya paketleri için yardımda bulunmak isteyenler 500 lira bağışta bulunabilecek.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Bu Ramazan deprem bölgelerindeyiz anlayışıyla 2023 yılı Ramazan çalışmalarımızı başta asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere yönelik gerçekleştireceğiz. ‘Bu Ramazan İyilik Seninle’ sloganıyla evlerinde, çadır kent ve prefabrik yapılarda kalan şehir merkezi ve köylerdeki depremzede ailelerimizin 6 Şubat’tan bu yana her gün olduğu gibi Ramazan’da da sahada olan ekiplerimizle ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. İftar ve sahurluk ikramlarımızla beraber deprem bölgesine yönelik sıcak yemek, gıda kumanyası, su, battaniye, yakacak ve kışlık kıyafet yardımlarımızı artırarak ulaştırmayı sürdüreceğiz. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de “Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin” buyuruyor. Bu inanç ve azimle, her zorluğun ardından bir kolaylık vardır rahmetiyle depremde mağduriyet yaşayan ailelerimize iyilikle umut olacağız ve 85 milyon tek yürek, tek bilek halde yaraları saracağız” denildi.

Sadece Ramazan’da değil yıl boyunca eğitim ve kalıcı eser çalışmalarıyla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin yanında olunduğu belirtilen açıklamada, “Ülkemizdeki depremden etkilenen illerde ağırlık vereceğimiz çalışmalarla beraber medrese ve kalıcı eserler inşa ettiğimiz, eğitim çalışmalarını sürdürdüğümüz ve yılın tüm günleri sahada olduğumuz ümmet coğrafyasındaki öğrencilerimize ve onların yoksul durumdaki ailelerine, kuraklık ve iç savaş gibi krizler nedeniyle milyonlarca insanın zor günler yaşadığı ülkeler ile birlikte toplamda 55 ülkede Ramazan’ın rahmet ve bereketini yaşayacağız” ifadelerine yer verildi.