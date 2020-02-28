Gündem İdlibdeki alçak saldırı sonrasında sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara soruşturma
ANKARA

İdlib'de Türk askerine yönelik provokatif sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

İdlib'deki alçak saldırı sonrasında sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 33 askerimizin şehit edildiği İdlib'deki alçak saldırının ardından sosyal medyada provokasyon yapanlar hakkında harekete geçti. Şehitlerimizi hedef alan, yalan ve provokasyon yapan, bilgi kirliliği meydana getiren hakkında soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin gerçek dışı ve provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

  • Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlere ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'kanunlara uymamaya tahrik' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı" bildirildi.

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