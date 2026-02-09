İki bin Mehmetçik Almanya'da

NATO’nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı Steadfast Dart-26 Tatbikatı’nda Mehmetçik gövde gösterisi yapacak. Yaklaşık 3 hafta sürecek tatbikata 2 bin Türk askeri katılacak. Çorlu Havalimanı’nda düzenlenen uğurlama töreni sonrasında tatbikata katılacak Mehmetçik’i taşıyan iki Airbus A400 nakliye uçağı Almanya’daki Wunstorf Hava Üssü’ne indi. Tekirdağ’da konuşlu 66. Mekanize Tugay Komutanlığı’na bağlı birlikleri taşıyan Airbus uçaklarında yaklaşık 300 askeri personelin bulunduğu öğrenildi. Türk askerinin Almanya’ya gelişi ile ilgili özel bir video hazırlayan NATO resmi hesabından Türkçe olarak ‘Türk askeri Almanya’ya hoş geldiniz’’ paylaşımı yapıldı.

TCG ANADOLU İLE SEVKİYAT

Tatbikatta kullanılacak yaklaşık 150 zırhlı araç ile çeşitli muharebe unsurları ise TCG Anadolu ile Almanya’ya ulaştırıldı.

ÇIKARMADA KOMUTA TÜRKİYE’DE

NATO tarihinde ilk kez çıkarma birliklerinin komutasını devralan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının da tatbikatta aktif rol aldığı bildirildi. İspanya donanması ile yapılan ortak tatbikatın ardından TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Kınalıada ve TCG Derya gemileri Almanya’da da görev yapacak.

11 ÜLKE KATILIYOR

Yetkililer, hava, deniz ve kara unsurlarının koordineli biçimde sevk edildiğini, TSK'nın NATO bünyesindeki çok uluslu harekât kabiliyetinin sahada fiilen test edildiğini vurguladı. 11 ülkenin katıldığı, tatbikatın ana askeri unsurlarını 3 bin 500 Alman ve 2 bin Türk askeri oluşturuyor. Tatbikatta toplam 10 bin askeri personel görev alıyor.











