İki ülke ile imzalanan yeni anlaşmalar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Ankara ile Bakü arasında, 6 Haziran 2024'te başkentte imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göç Alanında İşbirliği Anlaşması" onaylandı.

Gabon ile yapılan anlaşmada da 3 Mart 2024'de Antalya'da imzalanan

Gabon ile yapılan anlaşmada da 3 Mart 2024'de Antalya'da imzalanan

Buna göre, iki ülke dostane ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla Ankara ve Librevil'deki diplomatik temsilciliklerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi hususunda anlaştı.