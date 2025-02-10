İki ülke ile imzalanan yeni anlaşmalar Resmi Gazete'de

Azerbaycan ve Gabon ile imzalanan iki milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Ankara ile Bakü arasında, 6 Haziran 2024'te başkentte imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göç Alanında İşbirliği Anlaşması" onaylandı.
Düzensiz göçle mücadelede iş birliği
Anlaşma ile özellikle düzensiz göçle mücadelede karşılıklı işbirliğinin önemi vurgulanarak göç alanında işbirliği yapılacak.
Buna göre, iki ülke dostane ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla Ankara ve Librevil'deki diplomatik temsilciliklerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi hususunda anlaştı.