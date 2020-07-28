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Gündem İletişim Başkanı Altun duyurdu Ayasofya ile ilgili CİMERe mesaj yağdı
POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun duyurdu: Ayasofya ile ilgili CİMER'e mesaj yağdı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ayasofya Camii'nin açılması sonrası CİMER'in mesaj yağmuruna tutulduğunu belirten Altun, "Sevinç ve gurur dolu binlerce mesaj için necip Milletimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne kavuşması Müslüman alemini sevince boğdu.
Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne kavuşması Müslüman alemini sevince boğdu.

İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya, 89 yıl sonra esaretten kurtuldu. Tarihi yapı yeniden cami statüsünü kazandı. Müslüman alemini sevince boğan bu kararın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi mesaj yağmuruna tutuldu.

Necip Fazıl'ın sesinden
OYNAT 01:36
Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak"
Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,
“Gençler!
Bugün mü yarın mı bilemem.
Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.

Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti
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Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti

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Yunanistan’da matem çanları çalıyor: Bayraklar yarıya indirildi

"Sevinç ve gurur dolu binlerce mesaj"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Vatandaşlarımız, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin yeniden ibadete açılması nedeniyle CİMER’i mesaj yağmuruna tuttu. Sevinç ve gurur dolu binlerce mesaj için necip Milletimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
OYNAT 02:51
Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazında Aşr-ı Şerif okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin Anadolu'daki varlığını kabullenemeyenler Ayasofya üzerinden kin kustular
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin Anadolu'daki varlığını kabullenemeyenler Ayasofya üzerinden kin kustular

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Yunan gazeteci böyle anlattı: Ayasofya'nın cami olarak açılması Yunanlıların kalbine saplanan bir ok...
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Yunan rahipten Ayasofya ayarı
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Meteoroloji duyurdu: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
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Başarmayı gelenek haline getiren okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
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Başarmayı gelenek haline getiren okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

Milyonlarca genç öğrencinin nefesini tutarak beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. MEB'in ilan ettiği sonuçların ardından adaylarda 'tercih' telaşı başlarken, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin başarısı yine dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz yıllardan bu yana dereceye giren öğrenci sayısını neredeyse her yıl daha da artıran okul, bu kez de geleneği bozmadı ve farklı alanlarda Türkiye derecesi yapan çok sayıda öğrenciyi bünyesinden çıkartmayı başardı.
Maltepe Belediyesi'nde yolsuzluk skandalı: Kiralanan makam araçlarını piyasa değerinden fazla gösterdiler
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Maltepe Belediyesi'nde yolsuzluk skandalı: Kiralanan makam araçlarını piyasa değerinden fazla gösterdiler

CHP'Li bir belediyenin adı daha yolsuzluk skandalına karıştı. İstanbul Maltepe Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl yaptığı hizmet alım işi ihalesinde kiralanan araçların piyasa değerinin 5-6 kat üzerinde bir fiyata kiralandığı iddia edildi. Kiralanan makam aracının aylık kirasının ise 22 bin 788 lira olduğu iddia edildi. Belediye yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını bildirdi.

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