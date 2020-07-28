İletişim Başkanı Altun duyurdu: Ayasofya ile ilgili CİMER'e mesaj yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümela Manastırı açılışında önemli açıklama: Ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyada inanç turizmi için önemli bi yere sahip olan Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii'nin bugün gerçekleşecek olan açılış törenine canlı bağlanarak açıklamalarda bulundu. Ayasofya Camii'nin dünyanın gündemine oturmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sancılarını yeni ve kutlu bir doğumun habercisi olarak görüyoruz. Salgın dönemindeki gelişmelerin bu gerçeği ortaya koyduğuna inanıyoruz. Karşımızdakilerden de bu kadar delikanlıca bir duruş bekliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor'' ifadelerini kullandı.

