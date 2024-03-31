İletişim Başkanı Altun: Seçime gölge düşürülmemesi için tüm tedbirler alındı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, seçim güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Milletimiz bugün 31 Mart Mahalli Seçimleri için sandık başında. Tarih boyunca seçime katılım oranının oldukça yüksek seyrettiği ülkemizde seçimler adeta bir demokrasi bayramı havasında geçmiştir. Halkımızın yoğun teveccüh gösterdiği bu seçimlerin her biri ayrı bir öneme sahip olmuş; ülkemiz ve milletimiz için yeni imkan ve fırsatlara kapı aralamıştır. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin de yurt içi kamuoyunda olduğu gibi uluslararası kamuoyunda da yoğun bir ilgiyle takip edildiğini biliyoruz"
ifadelerini kullandı.
"Bu sıhhatli iklimi bozacak her teşebbüs anında tespit edilecek"
"Bu sıhhatli iklimi bozacak her teşebbüs anında tespit edilecek"
İletişim Başkanlığı'nın seçimlerin sıhhatli bir iletişim ve enformasyon ortamında geçmesi için yoğun gayret içinde olduğunu belirten Altun,
"Zira son yıllarda dünya çapındaki tecrübeler göstermiştir ki; seçimler dezenformasyon faaliyetlerinin en yoğun yaşandığı süreçlerin başında gelmektedir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, içeriden ve dışarıdan yürütülen; seçim süreci öncesinde vatandaşlarımızın kararlarını etkilemeyi, seçim güvenliğine gölge düşürmeyi, hatta kamuoyunu yanlış yönlendirerek oyların geçersiz sayılmasını hedefleyen dezenformasyon kampanyalarını bertaraf etmek için etkin bir çalışma yürütüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dezenformasyonla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. 31 Mart seçimleri için de gerekli bütün hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz. Katılım oranlarıyla adeta bir demokrasi şöleni olan seçimlerimizin işleyişine ve güvenirliğine gölge düşürülmemesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Unutmayalım ki seçimlerde millet iradesinin tecellisi ancak sıhhatli enformasyon faaliyetliyle mümkündür. Bu sıhhatli iklimi bozacak her teşebbüs anında tespit edilecek ve hakikat tüm yönleriyle milletimizin dikkatine sunulacaktır"
açıklamasında bulundu.
İletişim Başkanlığı olarak, Mahalli İdareler Genel Seçimlerini takip etmek isteyen ulusal ve uluslararası basın mensuplarına yönelik Ankara ve İstanbul'da basın merkezleri kurduklarını da aktaran Altun,
"Basın merkezleri ile ulusal ve uluslararası basın mensuplarının seçime ilişkin gelişmeleri sağlıklı ve hızlı bir şekilde takip etmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz"
dedi.
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2 saat önce