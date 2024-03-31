İletişim Başkanı Altun: Seçime gölge düşürülmemesi için tüm tedbirler alındı

"Zira son yıllarda dünya çapındaki tecrübeler göstermiştir ki; seçimler dezenformasyon faaliyetlerinin en yoğun yaşandığı süreçlerin başında gelmektedir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, içeriden ve dışarıdan yürütülen; seçim süreci öncesinde vatandaşlarımızın kararlarını etkilemeyi, seçim güvenliğine gölge düşürmeyi, hatta kamuoyunu yanlış yönlendirerek oyların geçersiz sayılmasını hedefleyen dezenformasyon kampanyalarını bertaraf etmek için etkin bir çalışma yürütüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dezenformasyonla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. 31 Mart seçimleri için de gerekli bütün hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz. Katılım oranlarıyla adeta bir demokrasi şöleni olan seçimlerimizin işleyişine ve güvenirliğine gölge düşürülmemesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Unutmayalım ki seçimlerde millet iradesinin tecellisi ancak sıhhatli enformasyon faaliyetliyle mümkündür. Bu sıhhatli iklimi bozacak her teşebbüs anında tespit edilecek ve hakikat tüm yönleriyle milletimizin dikkatine sunulacaktır"