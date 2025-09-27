İletişim Başkanı Duran: Mavi vatanımıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye, geçmişinden aldığı ilhamla denizlerdeki varlığını güçlendirmekte, mavi vatanımıza sahip çıkma kararlılığını sürdürmektedir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 487 yıl önce Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki kahraman leventlerin, Akdeniz'in kaderini değiştiren büyük bir zafer kazanarak, Türk milletinin denizlerdeki kudretini tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.
Preveze Deniz Zaferi'nin, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda milletin bağımsızlık iradesinin, cesaretinin ve stratejik vizyonunun en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti: