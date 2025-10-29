Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki: Soykırım politikası mahkum edilmeli

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki: Soykırım politikası mahkum edilmeli

00:4529/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Duran, uluslararası topluma İsrail'in uyguladığı soykırım politikasını mahkum edecek kararlılığı sergilemesi gerektiğini vurguladı.
Duran, uluslararası topluma İsrail'in uyguladığı soykırım politikasını mahkum edecek kararlılığı sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği son saldırıyı sert sözlerle kınadı. Duran, İsrail’in barış gündeminin olmadığını, aksine işgali ve soykırımı sürdürme niyetinde olduğunu vurguladı. Uluslararası toplumun, İsrail’in uyguladığı soykırım politikasına karşı kararlılık göstermesi gerektiğini belirtti. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Filistin davasının yanında durmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bu son saldırı, İsrail'in bölgesel barış ve huzura bir tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uluslararası toplum, İsrail'in uyguladığı soykırım politikasını mahkum edecek kararlılığı sergilemelidir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik sözde kararı ve hemen ardından Gazze'ye gerçekleştirilen son saldırı, İsrail yönetiminin barış gibi bir gündeminin olmadığını, aksine işgali ve soykırımı devam ettirme niyetinde olduğunu göstermektedir. Bu son saldırı, İsrail'in bölgesel barış ve huzura bir tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Uluslararası toplum, İsrail'in uyguladığı soykırım politikasını mahkum edecek kararlılığı sergilemelidir.

Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, mazlumun yanında, adaletin ve insanlığın sesi olarak Filistin davasını savunmaya, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."



#İsrail
#Ateşkes
#İletişim Başkanı
#Burhanettin Duran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
29 Ekim’de noterler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı’nda noterlerde işlem yapılabilecek mi?