İletişim Başkanı Duran'dan Özgür Özel'e sert tepki: Utanç vesikasıdır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM Grup Toplantısı’ndaki sözlerine sert ifadelerle karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik iddiaları “mesnetsiz” olarak nitelendiren Duran, “Cumhurbaşkanımızı soykırımcıyla dost olarak göstermek, CHP’nin kendi seçmenini bile sukutuhayale uğratacak bir utanç vesikasıdır.” dedi. Açıklamada Türkiye’nin Filistin ve Gazze konusundaki tutumuna da vurgu yapıldı.
Duran, NSosyal hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına ilişkin açıklama yaptı.
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak dile getirdiği mesnetsiz iddialar, siyasi sorumlulukla bağdaşmayan ağır bir iftiradır. Gerçekler ortadayken, iftira üzerinden algı üretmeye çalışan bu çirkin yaklaşımı reddediyorum, kınıyorum. Milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, hakkında tutuklama talebi bulunan bir soykırımcıyla 'dost' olarak nitelendirmek, CHP'nin kendi seçmenini dahi sukutuhayale uğratacak bir utanç vesikasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; Gazze'yi, Filistin'in haklı mücadelesini her platformda kararlılıkla savunmuş, soykırım şebekesi Netanyahu ve hükümetine karşı en sert tepkiyi vermiş bir liderdir. Türkiye, mazlumların yanında, zalimlerin karşısında durmaya; adaleti ve hakkaniyeti savunmaya kararlılıkla devam edecektir."