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İletişim Başkanlığı: Sahte görsellerle yayılan kabine listeleri asılsız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada sahte görsellerle yayılan kabine listelerinin asılsız olduğunu açıkladı.

10:52 . 31/05/2023 Çarşamba
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri sonlandı.

Aylar süren maratonun ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.

Kesin sonuçlar ise Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Ankara'da, şu günlerde yeni kurulacak Kabine için çalışmalar başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek.

Kabine toplantıları sürüyor

28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde 17. zaferini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'de kimlere yer vereceği merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapılması ön görülüyor.

Bu durum ise sosyal medyada provokatif paylaşımlara sebep oluyor.

Farklı listelerle yeni kabine olduğu iddia edilen listeler sosyal medyada paylaşıldı.

"Kabine listeleri asılsızdır"

Sahte görsellerle yayılan kabine listelerinin ise asılsız olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Sosyal medyada yapılan açıklamaya göre şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan “kabine listeleri” asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur. Kamuoyunun, sahte görsel ve dezenformatif içeriklere itibar etmemesi sağlıklı bir siyasal iletişim ortamının varlığı için önem arzetmektedir.



#İletişim Başkanlığı
#kabine listesi
#Dezenformasyon
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