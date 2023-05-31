İletişim Başkanlığı: Sahte görsellerle yayılan kabine listeleri asılsız

FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin propagandası haline gelen, provokasyon ve skandallarıyla da adından çokça söz ettiren Ekşi Sözlük'te, bu kez AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen esnaflar hedef gösterildi. Ekşi Sözlük’te AK Partili işletmelerin tek tek fişlenmesi ve buralardan alışveriş yapılmaması istendi. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen bir grup provokatörün halkı kin ve düşmanlığa itmesi büyük tepki çekti.