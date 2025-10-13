Yeni Şafak
İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Starmer'ı kabulüne ilişkin açıklama

16:2813/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şarm El Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır’da, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı kabul etti."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı kabulünde, Türkiye'nin Gazze'deki saldırıların sona ermesi ve ateşkese ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiğini, ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barışa giden yolun açılması ile ilgili gayretlerin de artarak süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye ile İngiltere arasında savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.


Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki saldırıların sona ermesi ve ateşkese ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiğini, ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barışa giden yolun açılması ile ilgili gayretlerin de artarak süreceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması ve Gazze'nin yeniden imarına derhal başlanması gerektiğini, kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle sağlanabileceğini, uluslararası toplumun bu istikamette gayretlerinin önem taşıdığını vurguladı.



