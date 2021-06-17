Gündem İletişim Başkanlığının "bilgi toplama" yetkisinin iptalini isteyen CHPye AYMden ret
POLİTİKA

İletişim Başkanlığı'nın "bilgi toplama" yetkisinin iptalini isteyen CHP'ye AYM'den ret

İletişim Başkanlığı'nın "bilgi toplama" yetkisinin iptalini isteyen CHP'nin talebini, Anayasa Mahkemesi reddetti. AYM, bu yetkinin Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti. CHP'nin iptalini istediği yetkiye göre, İletişim Başkanlığı, görevleriyle ilgili gerekli gördüğü bilgileri, bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan isteyebiliyor.

Haber Merkezi AA
İletişim Başkanlığının bilgi toplama yetkisinin iptalini isteyen CHPye AYMden ret
Anayasa Mahkemesi

CHP, 23 Temmuz 2018 tarihli 14 Numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 17'nci maddesinde yer alan ve başkanlığın bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden "gerekli gördüğü bilgileri isteme" yetkisinin iptali istemiyle dava açmıştı.

Anayasa'ya aykırı değil

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, bu yetkinin Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti. Açılan iptal davasının dayanaksız olduğuna üyelerinin büyük çoğunluğu ile karar verdi.

  • Söz konusu kararnamede, İletişim Başkanlığının görevleriyle ilgili gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkili olduğu belirtiliyor.

Bu kararla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sahip olduğu yetkinin, "83 milyonun kişisel verilerine ulaşma" iddialarıyla hiçbir ilgisinin olmadığının teyit edildiği belirtildi.

İletişim Başkanlığı'nın görevi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince, "ulusal ve uluslararası kamuoyunu ve ilgili makamları zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatmak", "Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, dezenformasyonla mücadele etmek ve gerekli tedbirleri almak", "kurumsal iletişim standartlarını sağlamak ve kamuda söylem birliğini tesis etmek", "ulusal ve uluslararası alanda stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerini yürütmek" görevlerini yürütüyor.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 'İnfaz Yasası' başvurusunu reddetti
GÜNDEM
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 'İnfaz Yasası' başvurusunu reddetti

CHP’ye çifte ret: Mahkeme sözkonusu kararnamenin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti
GÜNDEM
CHP’ye çifte ret: Mahkeme sözkonusu kararnamenin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti
Abone Ol Google News
83 yıl önce sulara gömülmüştü

83 yıl önce
sulara gömülmüştü

Batık geminin dev omurgası gün yüzüne çıktı.
Durakta can pazarı yaşandı

Durakta can pazarı yaşandı

Aşırı hız sonrası kontrolden çıkıp 1'i çocuk 5 kişiyi ezdi.
Cumhurbaşkanı Temmuz başına kadar diye belirtmişti: Daha rahat sosyal ortam olabilir

​Kovid-19 ile mücadelede aşılama günlük 1,5 milyon doz sınırını aştı.

​Ceza İnfaz Yasası Meclis'te kabul edildi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

Zirvede Cumhurbaşkanı'na tercümanlık yapan Fatma Kavakçı'yı hedef aldı.

Bir polisin şehit olduğu saldırıda yeni gelişme.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Meclisi'nde vekillere seslendi.

​İstanbul'daki fabrika yangını beş saatte söndürüldü.

Sulama kanalında sürüklenen çocuğun hayatını kurtardı.

​FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırıyordu.

Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı, yolcular panik yaşadı.

Batı Şeria'da vurulan Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

​Delil olup olmadığını sormak suç.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.