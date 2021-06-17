İletişim Başkanlığı'nın "bilgi toplama" yetkisinin iptalini isteyen CHP'ye AYM'den ret

CHP, 23 Temmuz 2018 tarihli 14 Numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 17'nci maddesinde yer alan ve başkanlığın bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden "gerekli gördüğü bilgileri isteme" yetkisinin iptali istemiyle dava açmıştı.

Anayasa'ya aykırı değil

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, bu yetkinin Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti. Açılan iptal davasının dayanaksız olduğuna üyelerinin büyük çoğunluğu ile karar verdi.

Söz konusu kararnamede, İletişim Başkanlığının görevleriyle ilgili gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkili olduğu belirtiliyor.

Bu kararla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sahip olduğu yetkinin, "83 milyonun kişisel verilerine ulaşma" iddialarıyla hiçbir ilgisinin olmadığının teyit edildiği belirtildi.

İletişim Başkanlığı'nın görevi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince, "ulusal ve uluslararası kamuoyunu ve ilgili makamları zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatmak", "Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, dezenformasyonla mücadele etmek ve gerekli tedbirleri almak", "kurumsal iletişim standartlarını sağlamak ve kamuda söylem birliğini tesis etmek", "ulusal ve uluslararası alanda stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerini yürütmek" görevlerini yürütüyor.

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