Gündem İlk adımını altı yaşında attı Beş yılda bin 700 kişiye protez
YEREL GÜNDEM

İlk adımını altı yaşında attı: Beş yılda bin 700 kişiye protez

İHH’nin Yüksek Teknolojili Protez Ortez Merkezi, Suriye’deki iç savaşta uzuvlarını kaybedenlerin umudu oldu. 5 yılda bin 700 kişiye protez kol ya da bacak takılan merkez, Kuveyt Beyt Zeka ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği’nin destekleriyle, Türkiye'de ve Suriye'nin kuzeyindeki beş noktada faaliyet yürütüyor.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
İlk adımını altı yaşında attı: Beş yılda bin 700 kişiye protez
​İHH’nin Yüksek Teknolojili Protez Ortez Merkezi, Suriye’deki iç savaşta uzuvlarını kaybedenlerin umudu oldu.

Suriye’de yaşanan iç savaş 2,8 milyon insanı engelli bıraktı. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın hayata geçirdiği Yüksek Teknolojili Protez Ortez Merkezi’nde 5 yılda 1700 kişiye protez kol ya da ayak takıldı. Kuveyt Beyt Zeka ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği’nin desteklediği çalışmada Türkiye ve Suriye kuzeyinde beş noktada faaliyet yürütülüyor. AID Uluslararası Doktorlar Derneği Genel Başkanı Uzman Dr. Mevlit Yurtseven, çalışmalarını anlattı.

3D YAZICIDA ÜRETİLİYOR

İstanbul, Hatay, İdlib ve Cerablus’ta birer ofisleri bulunduğunu söyleyen Yurtseven, şu bilgileri paylaştı: “Merkezde son teknoloji ile ortez-protez işlemi yapan hastanelerin çoğundan daha gelişmiş bir üretim ve uygulama gerçekleştiriyoruz. Üç boyutlu yazıcılar sayesinde kol ya da bacak, 4-6 saat gibi çok kısa bir sürede üretiliyor. Protez takıldıktan sonra hizmetler sonlanmıyor.” Özellikle çocuklarda gelişimlerinden dolayı her altı ayda bir protezin değiştirildiğini belirten Yurtseven, “Umudu büyütüyoruz” dedi.

HAYATIMIZ DEĞİŞTİ

Merkezlerde proteze kavuşanlar da duygularını anlattı. Tıp okurken patlak veren savaşta bacağını kaybeden Doktor Yasser, “Benim ülkemi, hayatımı ve evimi kaybetmem bacağımı kaybetmemden daha acı. Protez takılmadan önce ihtiyaçlarımın sadece yüzde 40’nı karşılarken protezle birlikte yüzde 80’ni karşılar hale geldim. Sadece benim değil çevremdeki herkesin hayatı değişti. Protez öncesi baston kullandığım için çocuğumla dışarı çıkamıyordum. Ama protez takıldıktan sonra çocuğumla ilk kez dışarı çıktım, bunu pasta alarak kutladık” diye konuştu.

Yasemin
Yasemin

6 YAŞINDA İLK ADIM

  • 2014’te doğan ve iki yaşında bombalama nedeniyle hem evini hem de bir bacağını yitiren küçük Yasemin de protezle hayata tutunanlardan. Yasemin, mutluluğunu “Bebeklikte atacağım ilk adımımı 6 yaşında protezim takılınca attım. O anki mutluluğumu anlatamam. Çocukluğumu doyasıya yaşayabiliyorum. Özgürce tek başıma okula gidip geleceğim. Geleceğe umutla bakıyorum” sözleriyle dile getiriyor.

Maya
Maya

ARKADAŞLARIMLA KOŞUP OYNUYORUM

Maya, 2011 yılında engelli olarak dünyaya geldi ve bacakları ampüte edildi. Ailesi savaş koşullarında maddi imkansızlıklar yaşayan milyonlarca aileden biriydi. Bu zor şartlar altında protez imkanına kavuşamayan Maya’nın en büyük hayali dilediğince koşabilmekti. Maya, “Protezle arkadaşlarımla birlikte koşup oyun oynayabiliyorum” dedi.

Fatuma
Fatuma

ÇOCUKLARIMLA YÜRÜYORUM

  • 58 yaşındaki Fatuma, Cerablus’ta hayatını sürdürüyor. Fatuma, “2020 yılında tümör nedeniyle bir bacağım kesildi. Ayağım kesildikten sonra zor olan hayatım bir kat daha zorlaşmıştı. Protez takıldı, şimdi çocuklarımla yürüyüş yapıyorum ve yeni bir hayata başladım” şeklinde konuştu.

Yasir
Yasir

AİLEME DESTEK OLABİLİRİM

Yasir, 2016’da Halep kuşatıldığında göç etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeliden biri. Dört çocuk babası Yasir, “Hama’da arkadaşım ile birlikte motosiklette giderken savaş uçağı saldırısı oldu. Sol ayağımı diz üstünden kaybettim. Protez takıldıktan sonra hayatım daha iyi oldu ve artık aileme destek olabilirim” ifadesini kullandı.

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