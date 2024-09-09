İlk ders Gazze

20 milyon öğrenci için ders zili çalıyor. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’na başlayan öğrencilerin ilk dersi, “Vatan Sevgisi ile Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu” olacak. İlk ve ortaöğretimin tüm sınıflarında aynı anda işlenecek ilk derse ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı planın detaylarına Yeni Şafak ulaştı.

TARİHİ DAYANIŞMA

Türk ve Filistin halklarının birlikte mücadele ettiği tarihi olaylar üzerinden vatan sevgisi, kardeşlik, yardımseverlik, özgürlük mücadelesinin anlatılacağı dersin amacı, “Çanakkale Savaşı’nda Filistin halkının desteğini vurgulamak, iki halkın birlikteliğini, tarihteki dayanışmasını ve bu bağın neden önemli olduğunu” anlatmak olarak özetlendi.

ÜÇ ÜNLÜ ŞİİR OKUNACAK

Dersin ilkokul ve ortaokulları kapsayan kısmında Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” şiiri okunacak. Lise bölümünde ise Mithat Cemal Kuntay’ın “On Beş Yılı Karşılarken” şiirinde yer alan “Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır / Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır” mısraları öğretmenler tarafından okunarak derse başlanacak. Sonrasında “Vatan sevgisi nedir?”, “Neden ülkemizi sevmemiz ve korumamız gerekir?” soruları sorulup öğrencilerin fikirleri alınacak. Ders kapsamında Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” şiiri de dinletilecek.

İKİ HALK, AYNI AMAÇ

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1’inci Dünya Savaşı sırasında Filistin topraklarını savunmak için verdiği mücadele ve Gazze’deki halkın özgürlük için gösterdiği direnişe vurgu yapılacak. Ders kapsamında Türk ve Filistin halkının hem Çanakkale’de hem de Filistin’de düşmana karşı birlikte savaştığı, özgürlük, adalet ve vatan için aynı amaçla mücadele ettiğine dikkat çekilecek. Ders kapsamında yapılacak grup çalışmalarında, öğrenciler aynı konuya ilişkin görüşlerini içerecek mektuplar da kaleme alacak ya da duygularını dile getirecek.

İmam Hatipliler bildirgesinde Aksa vurgusu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince Kocaeli'de düzenlenen "21. İmam Hatipliler Kurultayı"nın sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, imam hatip okullarını özgün kılan hususun, bu okullarda akademik ve kültürel derslerin yanında İslam'ın öğretilmesi olduğuna işaret edilerek, “Zira imam hatip okullarına ruh veren asli unsur, İslam'dır” denildi. İmam hatip mensuplarının ve teşkilatlarının öncelikli gündemlerinden birinin de ilk kıbleleri olan Mescid-i Aksa ve Filistin'in siyonist işgalden kurtularak özgürlüğüne kavuşması gayesi olduğu vurgulanan bildirgede, Aksa’nın kurtarılması için her türlü çalışmanın gündemde tutulması gerektiği mesajı verildi.

Öğrenciler güvende

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde okullarda güvenliğin sağlanması için koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri planlandı. İstanbul’daki 235 okulda 204 kolluk görevlisi sabit olarak görevlendirildi. 1290 okulun giriş-çıkış saatlerinde 564 resmi ve sivil ekiple bütün eğitim ve öğretim dönemi boyunca tedbirler alınacak. Trafik tedbirleri kapsamında 338 ekiple 532 noktada servis araçlarına yönelik uygulama yapılacak. 39 ilçede faaliyete geçirilen Mobil Okul Timleri yeni eğitim-öğretim döneminde de görevlerine devam edecek. Okul çevrelerinde etkin bir denetim mekanizması oluşturulacak.

Velilere 10 tavsiye

Okulların başlamasıyla, kimi zaman adaptasyon sorunları baş gösterebiliyor. Bazı çocuklar ve aileleri için bu süreç heyecan verici ve mutluluk dolu olurken, bazıları için ise kaygı ve korku dolu bir başlangıç olabiliyor. Bu süreci kolaylaştırmanın en önemli yolu ise ailelerin çocukları ile doğru iletişim kurmalarından geçiyor. Uzmanlar, sürecin ebeveyn, öğrenci ve öğretmen iş birliğinde sürdürülmesi gerektiğini vurguluyor. Öğrencinin okula kolay uyum sağlaması için velilerin dikkat etmesi gereken noktaları uzmanlar 10 maddede sıraladı:

1 UYANMADA UYGUN ZAMAN DİLİMİ: Uyku-uyanıklık döngüsü bir ritm olduğundan bu döngü istenilen saatlere çekilmeli. Kahvaltı, bakım ve hazırlanmaya yetecek süre ayarlanıp okula sakince gidilebilmesi için çocuk uygun saatte uyanmalı.

2 KAHVALTI PLANINI ÖNCEDEN YAPIN: Bir gece önce kahvaltıda ne yemek istediğini sorun. Bu çocuğun ertesi gün için kendini hazırlamasına yardımcı olacak. Haftanın son günü yapılacak kahvaltı kutlamaya çevrilebilir ve tüm aile haftanın nasıl geçtiğini konuşabilir.

3 OKULA ULAŞIM RUTİN OLSUN: Çocuğun okula nasıl gideceği konusunda sürekli uygulanabilecek bir yöntem seçilmeli. Bir gün özel araç, başka gün servis, bazen taksi gibi farklı seçenekler, okula yeni başlayan çocuklar için endişeye neden olabilir.

4 İHTİYAÇ DUYULACAK GEREÇLERİ GÖTÜRÜN: Okulun ilk günü götürülmesi gerekli gereçler öğrenilmeli, fazla veya eksik herhangi bir şey götürülmemeli. Eksik ya da fazla götürülen gereçler çocuğun kendini eksik hissetmesine veya dalga konusu olmasına neden olabilir.

5 KURALLARI ANLATIN: Okulun da evdeki gibi kuralları olduğu anlatılmalı. Okulun kurallarına uyulmadığında evdekine benzer cezalar alabileceği anlatılmalı. Okul ve öğretmenin belirlediği kurallarına veliler olarak siz uymazsanız, çocuğunuz da sizi takip edecektir.

6 HER SORUNA MÜDAHALE ETMEYİN: Çocuklar küçük yaşlarda hoşlanmadıkları durumlarla başa çıkmayı öğrenmeye başlar. Bunu öğrenmeleri, ebeveynlerin iznine bağlı. Ebeveynlerin sıkıntı duydukları her durumda çocukları kurtarması, çocuğun hayatla başa çıkma mekanizmasını geliştirmesine istemeden engel olur.

7 AYRILIK KAYGISINI YOK EDİN: Çocuğun ayrılık kaygısı yaşama olasılığını ebeveynlerin tutumu belirler. Ailelerin çocuklarına güvenilir ve olması gereken bir ortamda bulunduğunu telkin etmeleri ve okula başlamasının onlardan koptuğu anlamına gelmediğini düşünmeleri önerilir.

8 HER TENEFFÜS YANINDA OLMAYIN : Ayrılık kaygısı duyan çocuklar, teneffüslerde annelerini orada görünce rahatlar. Her teneffüs çocuğun yanında olunması, arkadaş edinmesini geciktirir. Çocuğun zihninde okulu, görüş saatleri olan bir cezaevine benzetmeyin. Bireyselleşmeye başlayacağı bu en önemli adımı atmasına ve başarmasına izin verin.

9 YEMEĞİ OKULDA YESİN: Gıda alerjisi yoksa çocuğun okulda yemek yemesine izin verilmeli. Farklı beslenmeyle okula giden çocuk, arkadaşlarından izole gibi hissedebilir. Uyumu ve eşitliği bozan davranışlardan kaçınılmalı.

10 BU SORUYU SORMAYIN: Çocuklara “Öğretmenini sevdin mi?” sorusu sorulmamalı. “Sevmedim!” derse B planı yok. Hoşlanmadığı ilk durumda “Ben öğretmenimi sevmiyorum” demesine yol açılmamalı. Bunun yerine öğretmeninin olumlu özelliklerinden bahsetmek, çocuğun öğretmenine karşı olan ilgi ve sevgisinin desteklenmesine yardımcı olacaktır.







